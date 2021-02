CHE CLIMA INFAME! – “FOX NEWS” SPUTTANA JOHN KERRY, IL PALADINO DEL CLIMA CHE VIAGGIA IN JET PRIVATO: LE IMMAGINI RISALGONO AL 2019 QUANDO KERRY SI PRESENTÒ A RITIRARE L’ARCTIC CIRCLE AWARD IN ISLANDA A BORDO DEL SUO AEREO – QUANDO PROVARONO A FARGLI NOTARE IL CONTROSENSO, L’EX SEGRETARIO DI STATO AMERICANO RISPOSE: “È L’UNICO MEZZO PER UNO COME ME…” - VIDEO

Anche John Kerry si aggiunge ai paladini del clima che viaggiano su un jet privato. A due anni di distanza Fox News, punzecchia Kerry pubblicando un’intervista fatta in Islanda nel 2019 dopo aver ricevuto l’Arctic Circle award per il suo impegno sulle tematiche legate al clima.

A mettere in imbarazzo Kerry è stato il reporter islandese Jóhann Bjarni Kolbeinsson che gli ha chiesto: «Mi risulta che è venuto qui con un jet privato. È un modo di viaggiare ecologico?». A quel punto Kerry ha risposto che per lui era l’unico modo per viaggiare: «Se compensi il tuo carbonio, è l'unica scelta per qualcuno come me che viaggia per il mondo per vincere questa battaglia. Ho negoziato gli Accordi di Parigi per gli Stati Uniti. Sono stato coinvolto in questa lotta per anni. E credo che il tempo per arrivare da qualche parte ci voglia, non posso attraversare l’Oceano su una barca. Devo volare, incontrare gente e fare cose».

Tuttavia Kerry ha eluso un’altra questione. Perché ha scelto un jet privato e non un normalissimo volo commerciale? Una scelta non proprio ecologica visto che si stima che i jet privati emettano anidride carbonica fino a 40 volte di più per passeggero rispetto ai voli commerciali.

