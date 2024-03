CHE COINCIDENZA: MEGHAN MARKLE TORNA SUI SOCIAL PROPRIO NEL MOMENTO PEGGIORE PER LA COGNATA KATE! – MENTRE A LONDRA SI STA ANCORA CONSUMANDO IL DRAMMA DELLA FOTO TAROCCATA DELLA MOGLIE WILLIAM, CON PERFETTO TEMPISMO, LA DUCHESSA DI SUSSEX LANCIA IL SUO NUOVO PROGETTO SU INSTAGRAM – TUTTO È AVVOLTO NEL MISTERO: È SOLO COMPARSO UN ACCOUNT DAL NOME “AMERICAN RIVIERA ORCHARD” E UN VIDEO IN CUI, IN LONTANANZA, MEGHAN SISTEMA FIORI PER POI PASSARE A CUCINARE… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Emily Stefania Coscione per www.iodonna.it

meghan markle e il progetto american riviera orchard 4

Non è stato un caso, dicono i media britannici. Meghan Markle, 42, ha scelto di proposito la serata di giovedì 14 marzo per annunciare al mondo il suo nuovo progetto. Proprio quando a Londra si celebrava la principessa Diana con un toccante discorso del principe William, alla fine del tutto oscurato da un semplice post Instagram – il primo dell’ex attrice dalla Megxit del 2020 – che ha annunciato al mondo l’arrivo del luxury brand della duchessa: American Riviera Orchard, un nome ispirato alla casa californiana dei Sussex.

meghan markle e il progetto american riviera orchard 2

[…]

Il ritorno di Meghan Markle su Instagram

Nel breve video che accompagna l’annuncio sui social, Meghan è in cucina, occupata elegantemente ai fornelli, mentre sistema delle romantiche rose, per poi spuntare in lontananza in abito da sera. Il sito del nuovo brand al momento invita solo a iscriversi a una newsletter, ma si propone di vendere prodotti fatti a mano dalla duchessa, come marmellate, e utensili per la cucina. Legandosi perfettamente a un imminente progetto Netflix non ancora annunciato ma che vedrà in primo piano la duchessa.

meghan markle e il progetto american riviera orchard 3

Meghan “copia” Gwyneth

Il nuovo luxury brand della Markle – che prima di incontrare Harry gestiva il blog lifestyle The Tig – è stato subito criticato negli Usa, in quanto sembra fare diretta concorrenza a simili iniziative commerciali, come Goop di Gwyneth Paltrow e Living Omnimedia, l’impero mediatico di Martha Stewart, entrambi incentrati su lifestyle e buon vivere. E il nome Montecito figura appena sotto quello del brand: American Riviera è infatti il nomignolo del luogo di residenza dei Sussex, e Orchard, frutteto, è ispirato alla vasta tenuta coltivata che circonda la dimora della coppia in California.

