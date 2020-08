1 – VIVIANA PARISI, LA «PIRAMIDE» ALTA TRENTA METRI DOVE SI CELEBRA «IL RITO DELLA LUCE»

Riccardo Bruno per www.corriere.it

piramide della luce

La «Piramide della luce» non è solo un’installazione alta 30 metri in acciaio patinato, è anche il luogo dove ogni anno a giugno si svolge il «rito della luce». E che ha trasformato quell’altura a Motta d’Affermo, tra i Nebrodi e il mare, di fronte agli scavi dell’antica Halaesa, in una terra mistica e simbolica che potrebbe essere stata la meta mai raggiunta da Viviana Parisi, la dj trovata morta a pochi chilometri di distanza.

Fiumara d’Arte

piramide della luce

L’opera 38° Parallelo - Piramide fu realizzata nel 2010 dallo scultore di Volterra Mauro Staccioli, scomparso due anni fa. L’imponente struttura fu commissionata dal visionario imprenditore Antonio Presti nel più ampio progetto della «Fiumara d’Arte», museo a cielo aperto che ha arricchito il territorio al confine tra Messina e Palermo di 12 grandi realizzazioni, a partire da La materia poteva non esserci di Pietro Consagra del 1986.

piramide della luce 3

La Piramide di Staccioli, parzialmente sprofondata nel terreno roccioso, ha una fessura lungo lo spigolo occidentale che cattura la luce come «un faro introverso, testimone consapevole del ciclico e irreversibile scorrere del tempo».

Artisti e visitatori

il procuratore di patti angelo cavallo sul luogo dove sono stati ritrovati i resti di gioele

Alla Piramide è legato il «rito della luce», evento che si tiene ogni anno a giugno (solo nel 2020 è saltato per l’emergenza Covid) nei giorni che coincidono con il solstizio , «quando il sole trionfa sul buio, e chi partecipa sceglie consapevolmente una via, un cammino di luce». In questa occasione la piramide viene aperta e si tiene un vero festival che attira decine di artisti e migliaia di persone.

rito della luce alla piramide del 38 parallelo 1

«L’obiettivo — ha spiegato lo stesso Antonio Presti, fondatore della Fiumara — è consegnare alle nuove generazioni l’opportunità di riunirsi ogni anno, in quei giorni d’estate, per scegliere ogni volta il trionfo della luce. Affinché il futuro si nutra del valore della bellezza universale nel suo assurgere a statuto di rito». È davvero un paradosso che quest’anno in cui il rito non si è svolto si parli della Piramide per una vicenda così tragica.

FULVIO ABBATE

2 – LA PIRAMIDE DEL BANALE CUGINA DELLE SCIE CHIMICHE

Fulvio Abbate per “il Riformista”

Dopo scie chimiche, microchip sottopelle e rettiliani, mancava unicamente “La Piramide della Luce” per completare la Grande Opera; architettonica alchimia del banale, che mette in fuga sia la coscienza sia il senso del limite, del ridicolo.

Sia pure nella tragedia che vede la scomparsa di un bambino di nome Gioele, e la morte accertata di sua madre Viviana Parisi, professione dj, siamo costretti a rilevare l’esistenza di un manufatto che, narrativamente ragionando, sembra riassumere l’incontentabile mediocrità subculturale che intorno a tutto ormai fi orisce, tra complottismo e tentazione negazionista.

VIVIANA PARISI

Una matassa che si è declinata nel tempo, metti, ora con la crociata No Vax ora nella persistente acefala negazione del Covid-19, ora nella ricerca di una mistica irrazionale da disco-pub New Age. Un simbolo-girmi di tutto ciò, riteniamo di averlo trovato nella citata Piramide. Dove sembra che Viviana Parisi si stesse recando poco prima che la tragedia si consumasse.

Non potrà il dramma ancora in corso impedirci comunque di rilevare quanta subcultura, banalità da irrazionale portatile sembra germinare intorno a noi, con la Piramide della Luce, a campeggiare sull’assurdo lassù in primo piano.

GIOELE MONDELLO

Come già nel video Gaia di Gianroberto Casaleggio, dove si presagiva un “nuovo ordine mondiale”. Inossidabile profezia intorno alla quale l’erede scrive ora: “Anche la nostra generazione sta vivendo la sua guerra. Una guerra al contrario dove i medici sono in prima linea e l’esercito trasporta i feretri. Nel 2008 mio padre realizzò un filmato sul futuro della politica, lo volle intitolare Gaia. In quel video prevedeva per il 2020 grandi sconvolgimenti”.

gaia gianroberto casaleggio. 4

In verità il, video così pronunciava: “2020: inizio della Terza Guerra Mondiale. Che dura 20 anni. Distruzione dei simboli dell’Occidente. Piazza San Pietro, Notre Dame de Paris, Sagrada Familia. Uso di armi batteriologiche. Accelerazione dei cambiamenti climatici. E innalzamento degli oceani. Fame. Fine dell’era dei combustibili fossici. Riduzione della popolazione mondiale a un miliardo di persone”.

gianroberto casaleggio 1

La “Piramide della Luce”, più esattamente “Piramide al 38º parallelo”, il medesimo che, oltre raggiungere la Sicilia, taglia le due Coree, alta 30 metri, realizzata in acciaio dallo scultore Mauro Staccioli, fa parte della Fondazione Antonio Presti Fiumara d’Arte, ed è posta su un’altura affacciata sul mare nei dintorni di Motta d’Affermo, Messina. “Inaugurata il 21 marzo 2010, è accessibile all’interno solo il 21 giugno di ogni anno, in coincidenza con il solstizio d’estate,” si legge imperiosamente.

DANIELE MONDELLO E VIVIANA PARISI

Ciò che segue, è significativa parte di un’ideale antologia del nostro caso: “Da alcuni anni infatti in questo luogo ed in questa data si tiene il Rito della luce, che coinvolge poeti, musicisti e danzatori”; “Mai come in questo momento credo che il mondo abbia bisogno di una luce rigeneratrice. La luce è vita, è futuro, è conoscenza”; “Una centrifuga spirituale ed emozionale”; “La Piramide suonerà come un monito all’Ascolto del Silenzio”;

gaia gianroberto casaleggio 1

“L’armonia universale è il soffio che avvolge tutti”; “È il tempo del ringraziamento. La vita echeggia in questa contemporaneità sospesa, immobilizzata e contagiata dall’emergenza”; “La cultura che permea gli spazi sopravvissuti alle tecnologie invadenti; la spiritualità che inonda l’universo e il genius loci di quei luoghi che abbiamo sempre vissuto con la superfi cialità dei tempi e mai con proiezione interiore”;

gaia gianroberto casaleggio 5

“La nuova equazione etica per fronteggiare uno dei più grandi allarmi della società: quel batterio invisibile che distrugge l’anima in nome dell’asfi ttica logica che ha prosciugato la modernità”; “L’animavirus sarà l’antidoto contro la svuotante cultura dell’attimo fuggente.

Contro la radioattività che ha contaminato un presente senza futuro. Al moto centrifugo degli anni passati si sostituisce quello centripeto di quest’anno, volto alla meditazione individuale, alla riflessione profonda di ciascuno su quest’importante momento di passaggio”;

piramide della luce 1

“Ritrovare relazioni autentiche senza mummificarsi nella superficialità dell’Avere, era ormai urgenza, impellenza, una strada per la sopravvivenza. Profitto contro salute”; “Quella Grande Madre che chiedeva carezze all’anima non ha avuto ascolto per troppo tempo, manifestando in tutti modi la sua vulnerabilità. L’uomo dell’egoismo, l’uomo del denaro, l’umanità del consumo, dell’apparire, dell’ignoranza, non ha ascoltato tutto ciò perché era collegato al fi - lo dell’egocentricità e dell’apparire, anestetizzando il valore dell’Essere”;

“L’animavirus è in mezzo a noi.

rito della luce alla piramide del 38 parallelo

Quando i nostri occhi si ricollegheranno al cuore, riacquisteremo la visione del mondo universale. Solo allora tutti potremo assistere alla manifestazione della Bellezza. Solo in quell’attimo di stupore e meraviglia la Piramide 38° Parallelo consegnerà la luce e la sua visione: l’apparire dell’invisibile”.

Un ultimo messaggio: “Il Rito della Luce, percorso di Bellezza e Conoscenza quest’anno non si svolgerà a causa dell’emergenza sanitaria,” così l’annuncio in rete. Troppo. Neppure in Mars Attack, capolavoro di Tim Burton, il tragico catasto del banale New Age toccava una simile Cima Coppi dell’ironia. Assente. Che resti solo sognare lo schianto di un asteroide che metta fi ne al ridicolo nel nostro pianeta?

gaia gianroberto casaleggio3 VIVIANA PARISI E IL MARITO DANIELE MONDELLO piramide della luce 4 gaia gianroberto casaleggio gaia gianroberto casaleggio DANIELE MONDELLO E VIVIANA PARISI il percorso in auto VIVIANA PARISI DANIELE MONDELLO E VIVIANA PARISI daniele mondello viviana parisi LE RICERCHE DI VIVIANA PARISI DANIELE MONDELLO VIVIANA PARISI DANIELE MONDELLO VIVIANA PARISI la distanza tra il luogo del ritrovamento e quello dell incidente la piramide della luce Daniele Mondello Viviana Parisi e il figlio Gioele i segni della frenata sull asfalto rito della luce piramide 38 parallelo Viviana Parisi ricerche dopo la scomparsa di viviana parisi e gioele 1 ricerche dopo la scomparsa di viviana parisi e gioele VIVIANA PARISI VIVIANA PARISI VIVIANA PARISI piramide della luce 2