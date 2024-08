CHE CULO! - UNA DOTTORESSA BRASILIANA SI È SALVATA MIRACOLOSAMENTE DAL DISASTRO AEREO AVVENUTO A SAN PAOLO: DOVEVA PRENDERE QUEL VOLO MA... ALL'ULTIMO MOMENTO HA DECISO DI NON PARTIRE - PRIMA DI IMBARCARSI ALL'AEROPORTO, IL PAPA' LE HA SCRITTO INVITANDOLA A RIMANERE CON LUI A CASCAVEL, E CONVINCENDOLA A NON IMBARCARSI - TUTTI I PASSEGGERI, 62 PERSONE, SONO MORTI - COSA È SUCCESSO? E' POSSIBILE CHE L'AEREO ABBIA...

Estratto da www.leggo.it

juliana chiumento 3

Juliana Chiumento, una dottoressa brasiliana, è sopravvissuta miracolosamente alla tragedia aerea che ha provocato la morte di 62 persone grazie a un cambio di programma all'ultimo minuto. La donna avrebbe dovuto prendere il volo 2283, partito da Cascavel, nello stato del Paraná, con destinazione Guarulhos, San Paolo.

Ma, su richiesta del padre, Altermir Chiumento, che le aveva inviato un audio suggerendole di modificare la data del viaggio, Juliana ha deciso di riprogrammare il volo. Questa decisione le ha salvato la vita: l'aereo è precipitato a Vinhedo, nei pressi di San Paolo, uccidendo equipaggio e passeggeri. [...]

Il padre di Juliana ha parlato dell'intuizione che lo ha spinto a chiedere alla figlia di rimandare il volo. Con emozione, ha dichiarato: «Premonizione di papà. Ho detto: figlia, passa ancora un po' di tempo con tuo padre qui. E lei ha detto che avrebbe provato a riprogrammare il suo viaggio per sabato. [...] Prego per i miei figli ogni giorno».

incidente aereo in brasile 2

[...] Secondo Voepass Linhas Aéreas, l'aereo era decollato senza alcuna restrizione, con tutti i sistemi in piena efficienza e l'equipaggio in possesso delle qualifiche necessarie.

Dopo un volo di 1 ora e 35 minuti senza problemi segnalati, l'aereo ha improvvisamente effettuato una brusca virata, precipitando per 4.000 metri in circa un minuto prima di scomparire dai radar e schiantarsi al suolo, esplodendo in una zona residenziale. [...]

