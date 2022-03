28 mar 2022 19:31

CHE IN-DELICATI: HANNO ARRESTATO IL MEDICO NO VAX - E' STATO ARRESTATO DAI CARABINIERI DI TORINO, GIUSEPPE DELICATI, IL DOTTORE CHE HA RILASCIATO ESENZIONI A UNO STUOLO DI SCIROCCATI CHE SI PRESENTAVANO DA LUI PERCHÉ NON SI POTEVANO FAR INOCULARE: DAVANTI AL SUO STUDIO SI FORMAVANO CODE INFINITE DI PERSONE E LUI ERA GIÀ FINITO SOTTO I RIFLETTORI NEL 2020 PER UN VIDEO IN CUI SPARAVA MINCHIATE NEGAZIONISTE – ORA DOVRÀ RISPONDERE DI…