CHE DIO TASSISTA – ALL’AEROPORTO DI FIUMICINO, LA SCORSA NOTTE, UN TASSISTA HA NEGATO UNA CORSA A DUE PERSONE NON VEDENTI DI 47 ANNI E 39 ANNI, PERCHÉ NON VOLEVA FAR SALIRE A BORDO IL LORO CANE GUIDA – IL CONDUCENTE È STATO FERMATO DAI VIGILI E MULTATO PER 2.700 EURO – LA COPPIA È STATA ASSISTITA DA POLIZIA E PERSONALE DI ADR, CHE GLI HANNO TROVATO UN’ALTRA VETTURA…

Estratto dell’articolo di Maria Rita Graziani per https://roma.corriere.it/

taxi - aeroporto di fiumicino

[...] I tassisti in servizio all'aeroporto di Fiumicino continuano ad essere protagonisti della cronaca romana, per comportamenti decisamente poco ortodossi. Dopo il caso della conducente di un'auto bianca che ha triplicato la tariffa (fissa) prevista per una corsa dall’aeroporto di Fiumicino al Colosseo, a far parlare di sé è un collega che mercoledì sera ha negato una corsa a due persone non vedenti dallo scalo Leonardo Da Vinci.

non vedente - cane guida

L'uomo è stato fermato intorno alle 21.30 da una pattuglia della polizia di Roma Capitale e sanzionato: dovrà pagare circa 2700 euro. L'alt del conducente alla coppia, formata da una donna di 47 anni e un uomo di 39 anni, in evidente difficoltà e con la necessità di un taxi per poter tornare a casa sarebbe scattato per via del loro cane guida.

Gli agenti della polizia locale, con il personale di AdR, hanno aiutato la coppia a trovare un altro taxi che li ha accompagnati a destinazione. Dell’accaduto è stata inviata segnalazione al Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale che si occuperà di ulteriori provvedimenti amministrativi a carico del tassista sanzionato.

taxi - aeroporto di fiumicino

Intanto a breve verranno rilasciate mille nuove licenze per taxi a Roma: si tratta di una misura studiata dai tecnici capitolini in confronto con i sindacati di categoria per coprire il fabbisogno della città e far scomparire le interminabili code per le auto bianche che in stazioni come Termini sono diventate la normalità. [...]

non vedente - cane guida TAXI ALL AEROPORTO DI FIUMICINO