24 giu 2019 16:50

CHE ESTATE SAREBBE SENZA I GENITORI CHE SI DIMENTICANO I FIGLI IN MACCHINA SOTTO IL SOLE? – A CATANIA UN BAMBINO DI 4 ANNI È STATO SALVATO DALL’INTERVENTO DI UN POLIZIOTTO CHE HA ROTTO UN FINESTRINO PER SOCCORRERLO – I GENITORI, DUE SVIZZERI SONO STATI DENUNCIATI: IL PICCOLO ERA SUDATO E IN IPERTERMIA, SI DIMENAVA CERCANDO DI CHIEDERE AIUTO DISPERATAMENTE E…