CHE FA LORENZETTO DI NOTTE? LE PULCI AI GIORNALI – TITOLO DALLA PRIMA PAGINA DELL'OSSERVATORE ROMANO: «CON LA MASCHERINA NON CI SI VEDE ALLO SPECCHIO». BASTA METTERLA SULLA BOCCA – NELLA SUA RUBRICA ONDA SU ONDA, SU REPUBBLICA, IL CRITICO TELEVISIVO STEFANO BALASSONE CITA «LE INCHIESTE ALLA STAMINA DE' LE IENE». SONO DIVENTATE NOBILI?

“Pulci di notte” di Stefano Lorenzetto da “Anteprima. La spremuta dei giornali di Giorgio Dell’Arti”

Nella sua rubrica Malebolge su Avvenire, lo scrittore Aldo Nove cita i Kraftwerk, gruppo musicale tedesco, e la loro canzone Computer World, uscita «giusto quarant’anni fa», e con un’arzigogolata espressione precisa: «Era il primo anno della penultima decade dello scorso secolo e i computer domestici di là da venire».

aldo nove

Sintassi a parte, il primo pc, il P6060, con tanto di lettore per floppy disk integrato, fu lanciato dalla Olivetti nel 1975. Nel 1977 nacque l’Apple II, ribattezzato personal computer, figlio dell’Apple I che Steve Jobs e Steve Wozniak avevano costruito l’anno prima nel garage di casa.

Stephen Wozniak Steve Jobs con Apple1

Nel 1977 fu la volta del Commodore Pet, primo pc che integrava tastiera, schermo e memoria. I computer domestici risalgono perciò all’ultimo lustro della terz’ultima decade dello scorso secolo. Urge aggiornare l’Aldo.9.

---

le dirette skype di sallusti con gli ortaggi come sfondo

Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, rivolge un invito al premier Giuseppe Conte: «La smetta di gigioneggiarsi». Gigioneggiare («comportarsi da gigione», Zingarelli 2021) è un verbo intransitivo, pertanto non si vede come un gigione possa gigioneggiare sé stesso.

VITTORIO FELTRI MANGIA

---

Conclusione dell’editoriale di Vittorio Feltri su Libero: «Giuseppe Conte è in difficoltà e tutti i suoi sostenitori sono stanchi di appoggiarlo. Ignoriamo come andrà a finire, però non vi è dubbio che finirà male». Quindi non vi è dubbio che Feltri non ignora affatto come andrà a finire: male.

---

Nella sua rubrica Onda su onda, su Repubblica, il critico televisivo Stefano Balassone cita «le inchieste alla stamina de’ Le Iene». Sono diventate nobili?

---

Emilio Giannelli è un fuoriclasse. Ma se la cava male con le Sacre Scritture. In prima pagina sul Corriere della Sera disegna una vignetta in cui Salomè balla «La danza dei 5 stelle». Al tavolo imbandito siedono Beppe Grillo con la corona in capo, Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista e Vito Crimi, che sussurra all’orecchio di Grillo: «Ti ha richiesto la testa del Di Battista?».

GIANNELLI - LA DANZA DEI 5 STELLE

In realtà Giovanni il Battista non era certo invitato alla mensa di Erode Antipa: languiva in carcere, prossimo a essere decollato per ordine del tetrarca della Galilea, istigato da Salomè.

---

ANNALISA MALARA

Secondo Alessandro Gonzato, che lo scrive su Libero, Annalisa Malara, l’anestesista che il 20 febbraio a Codogno diagnosticò il Covid-19 sul cosiddetto paziente uno, «il 2 giugno è stata insignita dal presidente della Repubblica del premio “Rosa Camuna”».

Non sapevamo che Sergio Mattarella fosse stato declassato a governatore della Lombardia (è questa Regione ad attribuire il premio Rosa Camuna).

mascherine gettate a terra 4

In realtà il capo dello Stato ha insignito la dottoressa Malara dell’onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica italiana.

---

Titolo dalla prima pagina dell’Osservatore Romano: «Con la mascherina non ci si vede allo specchio». Basta metterla sulla bocca.