13 dic 2022 10:14

CHE FACCIAMO STASERA? STUPRIAMO! - IN PROVINCIA DI MODENA OTTO UOMINI ORIGINARI DEL PAKISTAN SONO STATI ARRESTATI PER AVER SEQUESTRATO E VIOLENTATO TRE DONNE E UN RAGAZZO, TUTTI FILIPPINI - LE VITTIME HANNO ACCETTATO UN PASSAGGIO DAI LORO AGUZZINI E SI SONO RITROVATE IN UN CASOLARE ABBANDONATO DOVE SONO STATE TENUTE IN OSTAGGIO PER UNA NOTTE INTERA…