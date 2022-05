CHE FARA’ DYBALA: VA ALL’INTER, ALLA ROMA O ALL’ESTERO? NEL FRATTEMPO IL TALENTUOSO E FIDANZATISSIMO ARGENTINO SI STA RIGENERANDO GRAZIE A NUOVE AMICIZIE - DA QUALCHE SETTIMANA, LA “JOYA” HA TROVATO UNA GRANDE AMICA, QUASI UN SUPPORTO MORALE, IN MARIALUISA JACOBELLI, BOMBASTICA FIGLIA DEL FAMOSO E BLASONATO GIORNALISTA XAVIER - DANDOLO RIVELA: "I SOLITI BEN INFORMATI A MILANO SOSTENGONO CHE I DUE ABBIAMO CREATO UNA BELLA SINTONIA E CHE SPESSO SI INCONTRINO PER FARE LUNGHISSIME CHIACCHIERATE…"

dybala

Alberto Dandolo per Dagospia

L'ex calciatore della Juventus Paulo Dybala è in questi giorni al centro degli intrecci di mercato. La “Joya”, il cui contratto con la Juventus andrà in scadenza il 30 giugno, è nel mirino di molte squadre, Inter in testa. In questi convulsi giorni, il famoso e fidanzatissimo calciatore, si sta rigenerando grazie a nuove amicizie.

Da qualche settimana, infatti, l’argentino ha trovato una grande amica, quasi un supporto morale, in Marialuisa Jacobelli, bombastica figlia del famoso e blasonato giornalista Xavier.

MARIALUISA JACOBELLI

I soliti ben informati a Milano sostengono che i due abbiamo creato una bella sintonia e che spesso si incontrino per fare lunghe, lunghissime chiacchierate. Una vera manna dal cielo per il calciatore che ha trovato nella influencer un punto di riferimento umano e affettivo in un periodo così complesso dal punto di vista professionale.

Qualche sera fa, cosa che non è sfuggita agli appassionati di calcio meneghini, erano allo Sheraton in zona San Siro a Milano, per un importante evento di beneficenza a margine dell'Integration Heroes Match, parata di stelle a San Siro nella gara di beneficenza di Eto'o.

paulo dybala 5

Dybala sembra essere entrato nel cuore di tutta la famiglia Jacobelli. Il famoso papà di Marialuisa, Xavier, lo vuole a Milano. Qualche giorno fa ha dichiarato a Sky Sport: “Penso che il sogno fatto spesso da Marotta negli ultimi tempi, anche se non lo confesserà mai, è di affiancare Dybala a Lautaro. Se fossi in Dybala, io andrei all’Inter, anche per questioni tecniche…”

MARIALUISA JACOBELLI marialuisa jacobelli 3 schermata 2021 03 22 alle 17.36.12 marialuisa jacobelli 1 marialuisa jacobelli 2 MARIALUISA JACOBELLI MARIALUISA JACOBELLI marialuisa jacobelli 5 MARIALUISA JACOBELLI paulo dybala 3