NON PREFERIREBBE GETTARSI DALLA FINESTRA PIUTTOSTO CHE CONTINUARE A FARE UNA COSA DAVVERO VECCHIA COME FARE L’AMORE

Da “Questioni (non solo) di cuore” – la posta del “Venerdì di Repubblica”

Il signore che le scrive reputa “cattiva” la moglie che non desidera più fare l’amore con lui. Cara Natalia, Lei non minimizza affatto. A quella frase io ho fatto un salto sulla sedia. Quindi la cattiva moglie è quella che non ci sta più. Impossibile decidere per sé. È dunque un obbligo? Sicuri? Non è dunque possibile per mogli altrettanto buone, intelligenti, affettuose che amano tutta la vita il loro compagno, sottrarsi al sesso quando non più interessate?

Eppure sono buone, intelligenti, affettuose, fedeli. Ma “l’amore” è l’eufemismo da loro usato per ottenere ben altro. Ma quanto fa comodo gratis e senza neanche uscire di casa? È questo che “sposano” in un donna. Non importa che sia fedele, oculata, responsabile, impegnata, seria, purché sia “disponibile” a richiesta.

Altrimenti dove sarebbe il problema a desiderare un amore romantico, affettuoso,ma non necessariamente fisico “fino alla morte”? […] Ma che fine fa l’autodeterminazione del proprio corpo in quanto persona unica proprietaria dello stesso? Star bene anche così? Quale donna si sposa e fa famiglia – principalmente – per “fare sesso”?

Una donna fa molto più sesso da single, senza figli, senza famiglia, senza casa sul groppone più magari un lavoro. Se il bisogno compulsivo è loro, non deve diventare un problema nostro. Non ci riguarda. Che sia chiaro. Che cos’è questa storia? Un fine pena mai? Aveva dunque ragione mia madre (classe ’30) quando diceva del matrimonio: «Se va bene sono 30 anni di galera, se va male è la galera a vita». Bene fanno le donne a non contemplare più il matrimonio e a lasciarsi aperta una via di fuga. Sarà più onerosa?Eh cari miei: a qualcuno piace giocare facile, ma la vita non va mai né come si teme, né come si spera.

E. Montenero

Risposta di Natalia Aspesi

[…] un uomo si sposa per mille ragioni, compresa quella di avere sempre vicino una donna con cui far l’amore. Per lui è, diciamo, quasi una necessità, per lei no: quindi viene sempre il momento in cui lei rifiuta il sesso e ciò che lo rendeva sublime (a vari stadi, magari anche dal niente, tanto per fare) perché il sublime è diventato noiosissimo.

Eppure coppie insieme da cinquant’anni ne conosco parecchie, e hanno l’aria di non desiderare altro: cosa ha dato loro la forza di capirsi, di venirsi incontro, di non lasciarsi sommergere dal fastidio dell’uno e dalle scuse dell’altra? Cose loro, davvero, sul serio.

Resta il fatto che tutte le mogli del mondo a un certo punto non ne vogliano più sapere, soprattutto con i mariti all’antica che ancora non hanno imparato come si fa per farle contente. Ma anche lei signora, dopo cinquant’anni di amore coniugale ben riuscito, non preferirebbe gettarsi dalla finestra piuttosto che continuare a fare una cosa davvero vecchia come fare l’amore in una monotonia senza scampo? C’è anche in giro questa smania per cui le signore pretendono di essere amate sino alla morte, perché se non lo fai vuol dire che nessuno ti ama. Lei ha la fortuna di aver recuperato (mi sembra) la libertà e se la goda felice.

