CHE FIGURA DA POLLO – CI MANCAVA SOLO IL GALLINAGATE IN GIAPPONE, DOVE L’EX MINISTRO DELL’AGRICOLTURA È ACCUSATO DI ESSERSI INTASCATO 36 MILA EURO DAI PRODUTTORI DI UOVA. IN CAMBIO DELL’AFFOSSAMENTO DELLA LEGGE SUL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI NELLE GABBIE - GRANDE IMBARAZZO PURE PER IL PRIMO MINISTRO SUGA, MOLTO VICINO ALL’INDAGATO…

Da www.theguardian.com

La decisione del Giappone di resistere alle pressioni internazionali per migliorare le condizioni delle galline ovaiole è finita sotto esame dopo le accuse di corruzione che coinvolgono un ex ministro dell'agricoltura.

Takamori Yoshikawa, membro del Partito Liberal Democratico (LDP) e ministro dell'agricoltura da ottobre 2018 a settembre 2019, avrebbe accettato donazioni non dichiarate di 5 milioni di yen (36.000 sterline) da un ex rappresentante di un importante produttore di uova a Hiroshima, Giappone occidentale.

Secondo quanto riferito, il primo dei tre presunti pagamenti sarebbe stato effettuato circa due mesi dopo che l'Organizzazione mondiale per la salute animale (Oie) ha emesso una nuova bozza di linee guida per i produttori di uova con l’obiettivo di liberare i polli dalle loro gabbie anguste e installare invece nidi e posatoi più grandi e più comodi.

Yoshikawa, che rappresenta un distretto di Hokkaido, la più settentrionale delle isole principali dell'arcipelago giapponese, parlando coi giornalisti ha negato di aver ricevuto denaro contante. I pubblici ministeri stanno indagando sulle accuse, che sono fonte di imbarazzo per il primo ministro giapponese, Yoshihide Suga, noto per essere vicino a Yoshikawa.

Dato che quasi tutti i produttori di uova giapponesi utilizzano gabbie vietate dall'Ue nel 2012, conformarsi al cambiamento avrebbe significato effettuare costose ristrutturazioni agli allevamenti.

L'industria del pollame giapponese ha tradizionalmente fatto pressioni per tenere i polli nell’attuale situazione, con più galline stipate in gabbie metalliche: una pratica che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha condannato, affermando che così gli animali sono più a rischio malattie.

Nonostante il cambiamento globale verso l'abolizione di questo tipo di gabbie, il 94% degli allevatori di pollame in Giappone continua a usarle per le galline domestiche, secondo un rapporto del 2019 dell'International Egg Commission citato dal Japan Times.

Nel gennaio 2019, il governo ha dichiarato di opporsi alla bozza di linee guida dell'Oie sulla base del fatto che le nuove disposizioni per l'allevamento del pollame aumenterebbero il numero di uova rotte e sporche e porterebbero a un più alto tasso di mortalità tra i polli.

L'Oie, di cui fa parte il Giappone, da allora ha annacquato le sue indicazioni, affermando che l'uso di cassette nido e trespoli era "desiderabile" invece che obbligatorio.

Ovviamente sulla questione sono intervenuti anche gli attivisti per i diritti degli animali. L'Animal Rights Center Japan ha affermato che invece di prolungare la sofferenza dei polli l'industria dovrebbe “lavorare con i governi e i legislatori per migliorare il benessere degli animali”.

Ha esortato l'industria a "tenere il passo con le tendenze globali del benessere degli animali piuttosto che aggrapparsi allo status quo" per proteggere i suoi profitti.

Yoshikawa, 70 anni, si è dimesso da due incarichi LDP all'inizio di questo mese, dicendo che era in cura in ospedale per un problema cardiaco. Ha promesso di "rispondere sinceramente" agli investigatori se convocato per un interrogatorio.

