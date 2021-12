CHE FINE FARA' GHISLAINE MAXWELL? PRIMA DI RIUNIRSI IN CAMERA DI CONSIGLIO PER DECIDERE LE SORTI DELLA SODALE DI EPSTEIN, LA GIURIA HA VISIONATO IL FILMATO DELLA PERQUISIZIONE NELLA VILLA DEL MILIARDARIO DEL 2005 - TRA LE FOTO RITROVATE, CE N'E' UNA DI UNA BAMBINA DI SEI ANNI CON IL SEDERE SCOPERTO, CONSIDERATA COSI' ESPLICITA DA ESSERE STATA OFFUSCATA - L'ACCUSA: "ERA UNA DONNA ADULTA CHE DEPREDAVA I BAMBINI VULNERABILI"... - ORA RISCHIA 70 ANNI DI CARCERE - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Jffrey Epstein e Ghislaine Maxwell 2

Il destino di Ghislaine Maxwell, l'ex fidanzata del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein accusata di sfruttamento e abuso sessuale di minori, è ora nelle mani della giuria riunitasi in camera di consiglio dopo le arringhe finali e tre settimane di dibattimento. La donna, su cui gravano sei capi di accusa, se condannata rischia fino a 70 anni di carcere.

Prima della camera di consiglio, però, i pubblici ministeri hanno mostrato alla giuria il video del raid effettuato dalla polizia nella villa di Jeffrey Esptein a Palm Beach nel 2005. Nel video si vedono gli agenti entrare in casa armati e perquisire ogni stanza della villa di 4.500 mq. I poliziotti trovano appese ai muri dozzine di foto di ragazze poco vestite, una poltrona da dentista completamente attrezzata e uno scatto di Epstein nella sala stampa della Casa Bianca.

Processo a Ghislaine Maxwell 2 (1)

Una delle foto mostra una ragazza che sembra avere circa sei anni piegata in un vestitino con il sedere scoperto. L'immagine è stata considerata così esplicita che le autorità l'hanno offuscata nel filmato. In un altro, una ragazza dai capelli scuri che sembra avere circa 15 anni posa in un minuscolo bikini nero sul muro direttamente sopra una ragazza completamente nuda sdraiata su una spiaggia.

Non mancano foto di Ghislaine Maxwell: in una tiene in braccio uno Yorkshire terrier, nell’altra è in topless sdraiata in spiaggia.

Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell

Il video era stato già diffuso nel 2019, dopo il suicidio di Epstein, ed è stato riproposto ai giurati in questa sede. Il raid è avvenuto dopo che il dipartimento di polizia di Palm Beach ha ricevuto più denunce da donne che affermavano di essere state aggredite sessualmente in casa, dopo essere state attirate lì con il pretesto di massaggi.

All'inizio di questo mese, l'ufficiale di Palm Beach Sgt. Michael Dawson ha testimoniato al processo di Ghislaine Maxwell riguardo al raid. Ha detto che la polizia stava cercando lettini da massaggio, oli e giocattoli sessuali, oltre a corrispondenza, quando hanno fatto irruzione nella casa tanti anni fa.

Un rapporto della polizia dell'epoca elenca giocattoli sessuali, video, una trascrizione scolastica, quattro lettini da massaggio e sapone su una corda tra dozzine di oggetti sequestrati dai poliziotti insieme ad alcune delle foto incorniciate di ragazze nude.

Ghislaine Maxwell e Jeffrey Epstein

Lunedì sono state pubblicate anche le foto di una giovane Annie Farmer, che venerdì ha testimoniato che la disgraziata socialite britannica le ha fatto un massaggio nuda e l'ha palpeggiata nel ranch di Epstein nel New Mexico. Ha detto di essere stata attirata a casa dopo aver incontrato Epstein attraverso sua sorella mesi prima e che pensava che lui e Maxwell la vedessero come una "studentessa che aveva bisogno di aiuto».

Farmer, l'unica accusatrice ad aver usato il suo vero nome durante il processo, ha detto che si sentiva a suo agio ad andare al ranch di Epstein perché sapeva che Maxwell sarebbe stata lì e aveva capito che era la ragazza di Epstein.

Jeffrey Epstein

Lei e altre tre presunte vittime affermano tutte di essere state solo adolescenti quando Maxwell ed Epstein le hanno adescate e sfruttate sessualmente negli anni '90 e nei primi anni 2000. I pubblici ministeri nel processo a Maxwell avevano precedentemente rilasciato un tesoro di foto mai viste prima con Maxwell ed Epstein apparentemente felicemente innamorati.

Le foto sorprendenti mostrano la socialite britannica che massaggia i piedi di Epstein sul Lolita Express, Maxwell che bacia la guancia del pedofilo con le braccia avvolte intorno a lui e un’altra in cui sono in sella a una motocicletta.

Le immagini sono state ottenute durante un raid dell'FBI del 2019 nella villa di Epstein a Manhattan e offrono una visione grafica del loro stile di vita. Una foto mostra Maxwell che prende il sole su uno yacht e molte altre mostrano i due in vacanza in Europa. Maxwell ed Epstein sono stati persino fotografati mentre si rilassavano nella capanna di tronchi di The Queen's Balmoral in Scozia dopo essere stati invitati dal principe Andrea nel 1999.

Il processo a Ghislaine Maxwell

I pubblici ministeri affermano che queste immagini dimostrano che Maxwell ed Epstein avevano una relazione stretta, e durante le discussioni conclusive di lunedì, i pubblici ministeri hanno affermato che Maxwell ha agito come «braccio destro» di Epstein e ha causato «danni profondi» e «durevoli» alle ragazze. L'hanno etichettata come una «predatrice sofisticata».

«Sapeva esattamente cosa stava facendo», ha detto lunedì alla giuria l'assistente procuratore degli Stati Uniti Alison Moe. «Ha eseguito lo stesso gioco ancora e ancora e ancora». «Era una donna adulta che depredava i bambini vulnerabili», ha aggiunto. «Maxwell è stata la chiave dell'intera operazione».

Il processo a Ghislaine Maxwell 3

Maxwell ha deciso di non testimoniare durante il suo caso, perché a suo dire i suoi avvocati difensori hanno dimostrato il suo caso oltre ogni ragionevole dubbio. Rischia fino a 70 anni di carcere se viene condannata per tutti e sei i capi di imputazione, tra cui il traffico sessuale di minori e l'induzione di un minore a viaggiare per compiere atti sessuali illegali.

Manila Alfano per "il Giornale"

Una predatrice sofisticata che sapeva dove e come colpire. L'arringa finale del pubblico ministero contro Ghislaine Maxwell è un ritratto spietato di un carnefice che sceglie le sue vittime da dare in pasto al suo compagno. Ieri si è svolto a New York il processo alla fidanzata del finanziere newyorchese, Jeffrey Epstein accusato di pedofilia e morto suicida in carcere.

La foto di Epstein e Maxwell che si baciano

Sono sei i capi di accusa contro Maxwell, a partire dallo sfruttamento della prostituzione minorile. Se condannata rischia fino a 70 anni di carcere. «Era una predatrice di minorenni e sapeva quel che faceva». Resta da accertare il ruolo di lei: 59 anni, «che tra il 1994 e il 2004 è stata una donna adulta che ha trasformato in prede giovani minorenni fragili».

Altrettanto netta l'arringa difensiva finale il suo avvocato: «Ghislaine Maxwell non è Jeffrey Epstein: è una donna innocente accusata erroneamente di crimini che non ha commesso». Il legale ha anche puntato il dito sulle quattro accusatrici di Maxwell: «I loro ricordi sono stati manipolati».

Il processo a Ghislaine Maxwell 2

Ghislaine, figlia prediletta della migliore borghesia chic e colta, nata dal tycoon dell'editoria Robert Maxwell, con infinite carte da giocarsi nella vita ma che alla fine ha scelto di essere il braccio destro di un finanziere malato. Ha sostenuto fino in fondo la parte della fidanzata fedele e devota, assistente astuta e oscura nella vita intera di Epstein, personaggio che ad oggi resta per lo più un mistero.

Venerdì scorso aveva confermato il suo profilo scaltro scegliendo di non testimoniare al processo che la vede coinvolta: «Le autorità non hanno presentato alcuna prova che vada al di la del ragionevole dubbio», aveva spiegato, nonostante il giudice distrettuale Alison J. Nathan le aveva chiesto di presentarsi in tribunale per testimoniare in propria difesa o di rifiutare. Lei ha detto no.

la villa di epstein a palm beach 13

E sono giorni di angosciosa attesa anche per la famiglia reale inglese. Nello scandalo è coinvolto anche il principe Andrea d'Inghilterra. Il 22 dicembre scade il tempo che i suoi avvocati hanno per portare «buone ragioni» affinché i documenti che lo riguardano restino segreti, altrimenti i due giudici di New York hanno ordinato di rendere pubblico un accordo segreto di Jeffrey Epstein.

Secondo il New York Post, l'ex finanziere ha firmato l'intesa nel 2009 con l'accusatrice Virginia Giuffre. La donna ha fatto causa al principe dicendo di aver avuto rapporti sessuali con lui quando aveva 17 anni, ma il team legale di Andrea insiste sul fatto che l'accordo civile protegge anche lui e altri «da ogni e qualsiasi responsabilità» che deriva dalle accuse di Giuffre.

Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein e Bill Clinton

I giudici hanno dato la scadenza del 22 dicembre per portare «buone ragioni» per mantenere il documento segreto, o «la Corte inserirà l'intero testo nel registro pubblico il 3 gennaio 2022».

Bill Clinton e Ghislaine Maxwell sul jet di Epstein