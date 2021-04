14 apr 2021 20:10

CHE FINE HA FATTO IL CULONE DI KIM KARDASHIAN? DA PIÙ DI UN ANNO L’INFLUENCER, CHE HA COSTRUITO UNA CARRIERA SUL SUO “DAVANZALE POSTERIORE”, NON POSTA PIÙ IMMAGINI DEL SUO LATO B – COSA HA SPINTO LA CULOIDE A NON PUBBLICARE PIÙ FOTO CAPACI DI ACCHIAPPARE MILIONI DI LIKE NON È CHIARO, MA C’È CHI SVELENA E IPOTIZZA CHE KIM, IN PIENA CRISI POST-DIVORZIO, NON SI PIACCIA PIÙ – MA C’È PENSA SI TRATTI DI UNA… - VIDEO