CHE FINE HA FATTO IL FAMOSO DOCUMENTARIO SU HARRY E MEGHAN? NETFLIX HA POSTICIPATO LA DATA DI USCITA CHE, IN UN PRIMO MOMENTO, ERA FISSATA A DICEMBRE: LA PIATTAFORMA HA DECISO DI RIMANDARE DOPO LE POLEMICHE SULLA SERIE “THE CROWN 5”, MA PARE CHE I SUSSEX SI SIANO CONTRADDETTI PIÙ VOLTE DURANTE LA NARRAZIONE TANTO DA RENDERE IL PRODOTTO POCO CREDIBILE – UN DATO È CERTO: I DUCHI SI SONO MESSI IN TASCA 100 MILIONI SENZA PRODURRE NULLA…

Sono anni ormai che si parla dell'accordo tra Harry e Meghan e Netflix.

I due ex reali avevano infatti firmato un contratto con la piattaforma di streaming poco dopo aver lasciato Londra, ma ad oggi - dopo più di due anni - ancora non si è visto niente.

Il primo progetto, come parte del presunto accordo da 100 milioni di dollari del Duca e della Duchessa del Sussex con Netflix, era una docu-serie girata quasi tutta nella tenuta di Montecito di Harry e Meghan.

Sebbene non fosse mai stata rilasciata una data ufficiale, la serie doveva in teoria andare in onda questo dicembre. Ora come ora, però, sembrerebbe che Netflix abbia deciso di rimandare il tutto.

È vero che Netflix ha cancellato la serie di Harry e Meghan?

Cancellato sembra di no, ma rimandato assolutamente sì! Secondo varie indiscrezioni, Netflix ha infatti posticipato la data d'uscita della serie di documentari con il principe Harry e Meghan Markle.

Il tutto sarebbe stato deciso solo pochi giorni fa, dopo le reazioni negative del pubblico di Netflix alla prossima stagione di The Crown.

La serie cult, che uscirà proprio questo dicembre, è stata criticata duramente dall'ex primo ministro britannico John Major.

Si vocifera infatti che nel primo episodio della quinta stagione il principe Carlo complotti per sostituire sua madre sul trono.

In The Crown, secondo quanto riferito, Carlo tenta di fare pressione su sua madre affinché abdichi al trono in modo che possa assumere lui stesso la carica di re.

Secondo la serie, Carlo avrebbe chiesto un incontro segreto con il primo ministro per parlare del suo piano. Eventi che però l'ex primo ministro John Major ha negato essere realmente accaduti.

I dirigenti Netflix avrebbero allora ritenuto non saggio pubblicare a date ravvicinate due progetti controversi che coinvolgono la famiglia reale britannica, soprattutto dopo la recente morte della regina Elisabetta II.

Quando andrà in onda la serie?

Ancora non si sa. Inizialmente, la docu-serie di Harry e Meghan doveva essere disponibile sulla piattaforma di streaming questo dicembre, ma gli eventi recente ci fanno pensare che Netflix abbia deciso di rimandare la data d'uscita.

C'è chi parla di inizio 2023, e chi invece è convinto la serie dei reali non sarà disponibile ancora per parecchi mesi.

A quanto pare, gli addetti ai lavori avrebbero rivelato che ci sono ancora una serie di problemi con lo show: Harry e Markle avrebbero fatto commenti che contraddicono ciò che è invece scritto nella nuova auto-biografia scritta dal principe Harry.

