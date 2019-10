CHE FINE HA FATTO LA FOTO DI HARRY E MEGHAN? DOPO LE POLEMICHE DEGLI ULTIMI TEMPI, I ROYAL WATCHERS NON SI SONO LASCIATI SFUGGIRE UN DETTAGLIO CHE NON PUÒ CERTO PASSARE INOSSERVATO: DAL TAVOLINO DELLA QUEEN’S AUDIENCE ROOM DI BUCKINGHAM PALACE È SPARITA L’IMMAGINE DEI DUCHI DI SUSSEX – A LUGLIO LA CORNICE ERA LÌ, MA A OTTOBRE È SPARITA: NONNA BETTA NON PARLA, MA PASSA AI FATTI…

Spariti. Non ci sono più. La foto incorniciata di Harry e Meghan che sorridono felici il giorno del fidanzamento, nel novembre 2017, è stata rimossa da un tavolino della Queen’s audience room di Buckingham Palace, dove Elisabetta II tiene i suoi incontri ufficiali.

I royal watchers hanno notato che c’era quando la regina ha incontrato Boris Johnson lo scorso luglio per l’incarico a primo ministro. Non c’era, invece, lo scorso 22 ottobre, durante l’incontro della sovrana con l’Alto Commissario del Grenada, Kisha Alexander-Grant.

Cosa è successo?

Soprattutto: perché la cornice di Harry e Meghan è scomparsa misteriosamente? Buckingham Palace non ha commentato la notizia. In primo piano adesso c’è la foto di fidanzamento di Kate e William e dei due fratelli Harry e William in alta uniforme.

Irritazione della regina?

A una prima lettura si potrebbe pensare che dietro alla rimozione della foto ci sia l’irritazione della regina Elisabetta per le rivelazioni dei duchi di Sussex emerse nel documentario girato in Sud Africa. Nel filmato, come è noto, la coppia non ha nascosto il disagio di essere costantemente sotto i riflettori, se non addirittura bullizzata su ogni aspetto della loro vita.

Protezione della privacy

In realtà, per i royal watchers più esperti – come rivelano i tabloid inglesi – si tratterebbe di “rispetto della privacy”, o meglio di un eccesso di protezione della sovrana britannica per il suo nipote prediletto, preoccupato che la moglie possa fare la stessa fine di Lady Diana.

Sparita anche la principessa Anna

Ad ogni modo è anche normale la “rotazione” delle foto: ad esempio l’immagine del fidanzamento di Harry e Meghan ha preso il posto dell’amata figlia della regina, la principessa Anna, e del marito, Timothy Laurence, entrambi immortalati in uniforme. Royal che vanno, royal che vengono, ma la regina Elisabetta, 94 anni, è sempre lì da 66 anni.

