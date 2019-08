CHE FINE HA FATTO GHISLAINE MAXWELL? L’EX COMPAGNA DI JEFFREY EPSTEIN, UN PO' MAITRESSE, UN PO' MANAGER, SI È VOLATILIZZATA NEL NULLA – È ACCUSATA DI AVER PROCACCIATO LE RAGAZZE MINORENNI, ADDESTRANDOLE SU COME SODDISFARE GLI APPETITI SESSUALI DEL FINANZIERE E DEI SUOI AMICI – FU LEI, FIGLIA DEL MAGNATE DEI GIORNALI CADUTO IN DISGRAZIA ROBERT MAXWELL MORTO IN CIRCOSTANZE MISTERIOSE, A PRESENTARE AL MILIARDARIO CLINTON E IL PRINCIPE ANDREA (VIDEO)

1. SPARITA GHISLAINE, L' EX FIDANZATA CHE "ADDESTRAVA" LE RAGAZZE

Francesco Semprini per “la Stampa”

jeffrey epstein e ghislaine maxwell

C' è una donna in cima alla lista dei «ricercati» per lo scandalo Epstein: Ghislaine Maxwell, ex fidanzata del finanziere, che per lui avrebbe gestito quella che era diventata una vera e propria organizzazione di prostituzione minorile.

Ghislaine, 57 anni, «socialite», è introvabile. Potrebbe essere a Londra, ma lì non ha più fissa dimora, e non è a New York, dal momento che la sua lussuosa townhouse di Manhattan è stata venduta nel 2016 per 15 milioni di euro.

il principe andrew, virginia giuffre, ghislaine maxwell

Un po' fidanzata, un po' maitresse, un po' manager, secondo le accuse era lei che procacciava e reclutava le ragazze minorenni, che le «addestrava» su come soddisfare gli appetiti sessuali del finanziere e dei suoi amici, che organizzava incontri e festini nel mega appartamento di Manhattan, nella villa di Palm Beach, nel ranch in New Mexico o sull' isola privata ai Caraibi. Ed era sempre lei che aveva il controllo dei conti, anche se a pagare le ragazze, rigorosamente cash, era un dipendente di Epstein.

ghislaine maxwell

Figlia del magnate dei giornali caduto in disgrazia Robert Maxwell, e morto in circosanze misteriose, Ghislane è sempre stata nei giri che contano. Nata il giorno di Natale nel 1961 a Parigi, ha studiato Oxford, parla diverse lingue e, soprattutto, è amica dei potenti: negli Anni 90 ha frequentato John Kennedy junior e nel 2010 era tra gli invitati al matrimonio di Chelsea Clinton, dopo che nel 2007 donò migliaia di dollari alla campagna presidenziale di Hillary.

ghislaine maxwell e elon musk

Una foto ritrae lei ed Epstein con Donald Trump e l' allora fidanzata Melania. E fu Ghislaine a presentare a Jeffrey Bill Clinton e il principe Andrea d' Inghilterra. «Aveva educazione e gusto, sapeva come gestire una casa e una barca e come intrattenere», ha detto un conoscente al «Daily Telegraph». In un articolo di «Vanity Fair», nel 2003, Epstein aveva detto che Ghislane non era una dipendente, piuttosto la sua «migliore amica».

GHISLAINE MAXWELL

Legatissima al padre, che aveva chiamato il suo super yacht «Lady Ghislane», scappò da Londra dopo la sua morte: Robert fu trovato proprio vicino allo yacht al largo delle Isole Canarie nel novembre 1991. Definito «annegamento accidentale», il mistero che circonda le circostanze della sua morte non è mai stato chiarito. fra. sem.

jeffrey epstein e ghislaine maxwell

2. CACCIA AI COMPLICI DI EPSTEIN

Francesco Semprini per “la Stampa”

È caccia ai complici di Jeffrey Epstein, il finanziere 66enne travolto da uno scandalo sessuale e accusato di abusi, sfruttamento della prostituzione e traffico di minori, trovato morto impiccato alle 6,30 del mattino di sabato nella sua cella del Metropolitan Correctional Center di Manhattan, dove era recluso in attesa del processo.

donald e melania trump con jeffrey epstein e la compagna ghislaine maxwell a mar a lago nel 2000

Si cercano i complici e i possibili cospiratori, ovvero coloro che avrebbero tramato per uccidere il milionario, o per agevolarne l' estremo atto, e il ministro della Giustizia americano William Barr fa sapere: «Nessuno può dormire sonni tranquilli».

Le indagini sul caso Epstein vanno avanti per scovare coloro che negli ultimi decenni hanno fatto parte del cerchio magico del finanziere suicida.

E accertare le responsabilità di ognuno in relazione a quella rete di sfruttamento di decine di ragazze trasformate in vere e proprie schiave del sesso. Oltre a capire se c' è dell' altro come affermano i sostenitori della teoria del complotto. Anche Parigi, dove il miliardario newyorchese aveva una delle sue lussuose dimore, è pronta ad aprire un' inchiesta sulle ramificazioni francesi dello scandalo.

ghislaine maxwell al matrimonio di chelsea clinton 1

E ieri sera sono scattate le perquisizioni dell' Fbi sull' isola di Jeffrey Epstein nei Caraibi, Little St. James: decine di agenti sono sbarcati sull' isola per cercare documenti sugli affari dell' ex miliardario.

Il primo nome nella lista di coloro che sanno e che potrebbero essere sentiti dagli inquirenti eccellenti in merito all' inchiesta è quello di Ghislaine Maxwell, la fedelissima di Esptein, faccendiera britannica che gestiva gran parte dei suoi affari. È intorno a questa eminenza grigia che si articola gran parte dell' inchiesta, in quanto è lei la custode di affari e segreti che probabilmente il finanziere ha tentato di portare con sé nella tomba.

bill clinton jeffrey epstein

La donna però non si trova, ha fatto perdere le sue tracce pressoché nello stesso momento in cui si è saputo del presunto suicidio del suo ex capo. Sa che se rimettesse piede negli Usa verrebbe quasi certamente arrestata, anche se su di lei finora non pende alcun capo di accusa. Ma ci sono i racconti di molte vittime che da tempo la tirano pesantemente in ballo, a partire da Virginia Roberts Giuffre, la testimone chiave che ha raccontato di essere stata costretta nel 2001, quando era minorenne, ad avere rapporti sessuali con Epstein e altri personaggi che gravitavano nella cerchia di amicizie del finanziere.

jeffrey epstein e donald trump

Qualcosa su di lei potrebbero dirlo anche Courtney Wild ed Annie Farmer, due delle vittime dell' orco Esptein, protagoniste di una sonora protesta in tribunale a luglio per impedire i domiciliari del finanziere.

Wild aveva 14 anni quando fu portata nel «covo» del miliardario a Palm Beach, in Florida, mentre Farmer ne aveva 16 quando andò nell' altra magione del «peccato», in New Mexico. Intanto, l' attenzione degli inquirenti si sta focalizzando anche sul Metropolitan Correctional Center di Manhattan, la struttura dove il miliardario era rinchiuso, la stessa dove è stato detenuto El Chapo: «Stiamo raccogliendo elementi che rivelano una serie di irregolarità avvenute in carcere, elementi molto preoccupanti.

donald trumo e maxwell

Arriveremo in fondo per capire cosa è accaduto», spiega Barr. E in settimana dovrebbero scattare le prime cause civili che puntano al vasto patrimonio di Epstein, valutato in quasi 600 milioni di dollari tra case, beni di lusso, azioni ordinarie e asset investiti. Le autorità ipotizzano il sequestro dei beni per ricompensare le vittime.

jeffrey epstein e ghislaine maxwell

È stata infine eseguita l' autopsia sul corpo del finanziere, ma il capo dei medici legali di New York, Barbara Sampson, prende tempo, quello necessario, dice, per conoscere con certezza le cause della morte.

il cadavere di epstein 9 jeffrey epstein allunga la mano donald trump con jeffrey epstein 1 bill clinton dershowitz epstein aereo lolita express jeffrey epstein prince andrew jeffrey epstein 2 jeffrey epstein 15 jeffrey epstein 3 jeffrey epstein 3 jeffrey epstein jeffrey epstein 2 jeffrey epstein cliton e trump jeffrey epstein 1 jeffrey epstein 11 jeffrey epstein 12 jeffrey epstein 13 jeffrey epstein 14 jeffrey epstein 4 jeffrey epstein 2 Jeffrey Epstein jeffrey epstein 5 jeffrey epstein 7 jeffrey epstein jeffrey epstein 9 jeffrey epstein 8 jeffrey epstein 1 donald trump jeffrey epstein 2 donald trump jeffrey epstein 3 donald trump jeffrey epstein 2 il party di epstein e trump 9 il jet privato di jeffrey epstein lolita express jeffrey epstein incriminato andrew pincipe di york jeffrey epstein scapolo del mese per cosmopolitan 1980 il cadavere di epstein 8 proteste contro jeffrey epstein jeffrey epstein con il principe andrea virginia roberts giuffre 2 johanna sjoberg il cadavere di epstein 6 il cadavere di epstein 1 virginia roberts giuffre 1 il cadavere di epstein 2 sarah kellen lesley groff nadia marcinkova il cadavere di epstein 3 il cadavere di epstein 4 il cadavere di epstein 5 il cadavere di epstein 7

ghislaine maxwell ghislaine maxwell tra andrea e heidi klum ghislaine maxwell 1 andrea e ghislaine maxwell al party ghislaine maxwell 3 ghislaine maxwell al matrimonio della figlia di clinton ghislaine maxwell e jean pigozzi all art basel 2014 ghislaine maxwell e jeffrey epstein ghislaine maxwell, andrea e virginia