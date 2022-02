CHE FINE HA FATTO MEGHAN? - IL PRINCIPE HARRY E' STATO AVVISTATO IERI TRA IL PUBBLICO DEL SUPER BOWL INSIEME ALLA CUGINA, LA PRINCIPESSA EUGENIA - I DUE SONO STATI GLI UNICI, TRA I TANTI VIP, A INDOSSARE LA MASCHERINA PER TUTTA LA DURATA DELLA PARTITA - INTERCETTATI ANCHE CHARLIZE THERON, ELLEN DEGENERES, JLO E BEN AFFLECK E MOLTI ALTRI, TUTTI A VOLTO SCOPERTO...

Dagotraduzione dal Daily Mail

la principessa eugenia e il principe harry assistono al superbowl

Il principe Harry ha assistito al Super Bowl della scorsa notte a Los Angeles con sua cugina, la principessa Eugenie, ma non c'era traccia di Meghan Markle nonostante una serie di star di Hollywood tra cui Kendall Jenner, Jay-Z e Justin Bieber.

Il duca di Sussex, 37 anni, si è seduto in tribuna con la cugina al SoFi Stadium per vedere i Los Angeles Rams battere i Cincinnati Bengals 23-20 in una rimonta del quarto quarto al Super Bowl LVI - ma Meghan non era presente.

la principessa eugenia e il principe harry assistono al superbowl 3

Alcuni utenti di Twitter inizialmente hanno scambiato Eugenie per Meghan, ma la Duchessa non c'era. Harry ed Eugenie, 31 anni, sedevano su lussuosi sedili in pelle all'interno di un palco privato allo stadio e indossavano mascherine per il viso in conformità con le regole della contea di Los Angeles che richiedono maschere di grado KN95 o N95 per grandi eventi all'aperto.

La presenza dei due reali all'evento costellato di stelle - che ha ospitato anche artisti del calibro di Ryan Reynolds, LeBron James, Kevin Hart, Charlize Theron, Rebel Wilson, Ellen DeGeneres e altri - è stata annunciata dalla NFL, il cui account Twitter nel Regno Unito ha condiviso una loro foto e ha scritto: «Il principe Harry e la principessa Eugenia nella casa di #SBLVI».

la principessa eugenia e il principe harry assistono al superbowl 2

Il duca di Sussex, che non è un tifoso, indossava una maglietta bianca e una giacca scura ed è stato visto appoggiare le scarpe sulla barriera di fronte a lui. Non c'era traccia neanche del marito di Eugenie, Jack Brooksbank.

Harry ed Eugenie erano due dei pochi vip ad indossare maschere mentre erano seduti - con altri come Jennifer Lopez, Ben Affleck, Kanye West, Beyonce e Rita Ora tutti visti senza a viso scoperto. Potrebbe essere il risultato delle preoccupazioni di Harry per la situazione di Covid-19 dopo che a suo padre, il principe Carlo, è stato diagnosticato il virus la scorsa settimana.

Eugenie ha abbinato la sua maschera con un cappello da baseball, jeans e un blazer e aveva una bottiglia d'acqua Aquafina sulla barriera di fronte a lei.

charlize theron e matt damon al super bowl

È noto che Eugenie e Harry vanno d'accordo e la quarantenne Meghan conosceva la principessa prima ancora di incontrare Harry, qualcosa che ha rivelato durante l'intervista bomba della coppia a Oprah Winfrey nel marzo 2021.

Si pensa che Eugenie sia stato il primo membro della famiglia reale ad aver visto Harry dopo che lui e Meghan hanno lasciato la Gran Bretagna e si sono trasferiti in Nord America due anni fa

