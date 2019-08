CHE FINE HA FATTO IL MURALE DI BANKSY A DOVER? L'OPERAIO CHE RIMUOVE CON LO SCALPELLO UNA DELLE 12 STELLE DALLA BANDIERA DELL'UNIONE EUROPEA È SCOMPARSO MISTERIOSAMENTE – L’ARTISTA LO AVEVA REALIZZATO ALL’INDOMANI DEL REFERENDUM SULLA BREXIT, MA ADESSO AL SUO POSTO C’È UN’IMPALCATURA – NON È CHIARO SE…(VIDEO)

Katia Riccardi per "www.repubblica.it"

il murale sull'unione europea di banksy a dover 7

Il famoso murale di Banksy, l'operaio che rimuove con lo scalpello una delle 12 stelle dalla bandiera dell'Unione Europea, è scomparso misteriosamente.

Un grande telone rosso ricopre la parete dell'edificio Castle Amusements che sorge nei pressi del porto da dove partono i traghetti che collegano il Regno Unito al continente europeo. L'artista l'aveva disegnato nel 2017 per esprimersi sulla Brexit, proprio dopo il referendum del 23 giugno 2016 in cui vinsero i "Leave".

il murale sull'unione europea di banksy a dover 14

Gli abitanti di Dover sono attoniti. Uno dei cittadini, David Joseph Wright, ha spiegato alla CNN che sabato sono state erette impalcature a quattro livelli accanto al murale e che l'opera il mattino dopo era sparita.

"Perché ??? Non riesco a capire perché abbiano imbiancato questo capolavoro", scrive su Facebook Lisa Green-Jones, un'altra residente di Dover. "È una tragedia assoluta. Di recente ho ospitato una famiglia dall'Irlanda e quando sono arrivati in città la prima cosa che hanno chiesto di vedere è stata proprio l'opera di Banksy".

il murale sull'unione europea di banksy a dover 4

Secondo il Telegraph la famiglia Godden, proprietaria dell'edificio su cui è dipinto il murale, potrebbe aver preso accordi per venderlo. "Stiamo valutando le opzioni per la conservazione, la rimozione o la vendita del pezzo", avevano dichiarato già nel 2017, aggiungendo che avrebbero donato i proventi a enti di beneficenza.

il murale sull'unione europea di banksy a dover 2

Per ora non è chiaro se il murale sia stato rimosso e portato via o coperto. Qualcuno è contento. "Non mi dispiace che sia stato coperto", dice Wright. Non vuole pensare alla Brexit e quel disegno gliela ricordava ogni giorno. "Voglio rimanere nell'Ue e ho paura di cosa succederà quando lasceremo l'Unione il 31 ottobre", spiega. Altri residenti di Dover sui social sono molto arrabbiati, delusi. "A nome del popolo di Dover, desidero deplorare la distruzione del nostro Banksy. Vandalismo culturale di primissimo ordine", scrive su Twitter Peter Garstin.

il murale sull'unione europea di banksy a dover 13

Banksy nel 2017 aveva pubblicato le immagini del suo lavoro sul suo instagram ufficiale. Anche il suo ufficio stampa aveva poi l'autenticità dell'opera. Il quotidiano Sun aveva lanciato una campagna a favore di Brexit proiettando il messaggio "Dover & out" sulle scogliere il 24 marzo, giorno in cui la premier britannica Theresa May aveva innescato l'inizio dell'uscita del Regno Unito dalla Ue. L'artista non ha ancora rilasciato commenti sulla scomparsa del suo lavoro.

il murale sull'unione europea di banksy a dover 3

"Non penso di aver mai sentito parlare di un'altra città, villaggio o comune che abbia abbia mai cancellato, rimosso o coperto un Banksy! OMG Dover cosa stai facendo!", continua Zara White su Facebook.

