Carlo Lanna per ilgiornale.it

Lei è la sorella più giovane della duchessa di Cambridge. Sorriso smagliante, fisico mozzafiato e bellezza eterea.

Amata dai tabloid inglesi, Pippa Middleton è da un lungo periodo di tempo che è scomparsa, letteralmente, dai radar. Dopo il matrimonio con il finanziere James Matthews avvenuto nel 2017 e la nascita del loro primo figlio, la coppia vive un’esistenza pacifica e, soprattutto, distante dai flash dei fotografi. Sono lontani quei momenti in cui Pippa Middleton si faceva vedere sempre al fianco di sua sorella, ed è un lontano ricordo quando al matrimonio reale il suo lato B aveva quasi offuscato la bellezza della futura regina d’Inghilterra.

Oltre a questo, però, si sa ben poco della vita di Pippa. Secondo gli ultimi gossip che sono trapelati sul Daily Express, si scoprono nuove verità sul rapporto della Middleton con tutto il resto della famiglia reale. Verità che, se confermate, potrebbero confermare (ancora una volta) quanto siano difficili le "leggi" imposte da parte della royal family.

Il tabloid afferma che Pippa Middleton sarebbe stata costretta a prendere le distanze dalla vita di corte per un motivo ben preciso. "Non bisogna oscurare l’immagine della futura regina", rivelano le fonti.

Secondo quanto è stato rivelato, la sorella della Middleton agli occhi del popolo inglese avrebbe avuto più influenza rispetto a Kate e la moglie di William non merita un trattamento del genere. L’imposizione, però, è legata a un avvenimento molto particolare.

Qualche anno fa, Pippa Middleton sarebbe stata contattata da Oprah Winfrey. La regina dell’intrattenimento americano avrebbe regalato la possibilità alla sorella di Kate di dirigere un programma televisivo tutto suo in America. E ci sarebbe stato anche un fruttifero contratto di lavoro con tutti i benefit del caso. L’intenzione della Winfrey era quella di far diventare Pippa una beniamina del pubblico americano.

Le cose però non sono andate come previsto. Una volta che la notizia è arrivata tra le mura di Palazzo, la Regina avrebbe categoricamente impedito che Pippa Middleton potesse diventare una star della tv.

Per lei fu imposto un no categorico all’offerta lavorativa, per impedire che le sue quotazioni potessero offuscare quella di una futura regina. E così Pippa ha cominciato ad apparire sempre meno in pubblico, restando sempre e comunque un passo indietro a sua sorella. Questo perché, se la Middleton avesse accettato l’offerta di lavoro, non avrebbe rispettato la gerarchia monarchica.

