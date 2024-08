CHE FINE HA FATTO LA VACANZA IN PERÙ DI CHIARA FERRAGNI E SILVIO CAMPARA? – L’INFLUENCER, DOPO AVER MOLLATO I FIGLI A FEDEZ IN SARDEGNA, SEMBRA PRONTA AL SUO PRIMO VIAGGIO D’AMORE COL MARITO DI UN’ALTRA. E INVECE È APPRODATA IN CORSICA DOVE, AD ASPETTARLA, C’ERA LA SORELLA VALENTINA E LO STORICO AMICO FILIPPO FIORA – NESSUNA TRACCIA, INVECE, DI CAMPARA…

Estratto dell’articolo di Sara Orlandini per www.leggo.it

le vacanze in corsica di chiara ferragni 1

Chiara Ferragni e Silvio Campara sono una delle nuove coppie dell'estate. L'influencer ha ritrovato il sorriso, stando a quanto si legge nel web, lei sarebbe davvero "presa" dell'imprenditore. Chiara e Silvio, si vocifera, sarebbero dovuti addirittura partire per un viaggio insieme e i follower dell'imprenditrice pensavano fosse tutto pronto viste le foto con zaino in spalla pubblicate ieri. Nel viaggio dell'influencer, tuttavia, non c'entra Campara. Ecco dov'è andata.

le vacanze in corsica di chiara ferragni 9

[…] i due sarebbero dovuti volare verso il Perù - ma no: Chiara ha raggiunto la sorella Valentina Ferragni in Corsica. Lo ha fatto sapere lei stessa tramite le sue storie Instagram in cui abbraccia l'influencer e sorridente scrive: «Riunite».

le vacanze in corsica di chiara ferragni 7 chiara ferragni CHIARA FERRAGNI - SILVIO CAMPARA - FOTO DI CHI TOPLESS DI CHIARA FERRAGNI - FOTO DI CHI CHIARA FERRAGNI MOSTRA LA FOTO DI SILVIO CAMPARA - FOTO DI CHI chiara ferragni 1 CHIARA FERRAGNI E SILVIO CAMPARA - FOTO DI CHI le vacanze in corsica di chiara ferragni 2 CHIARA FERRAGNI E SILVIO CAMPARA - FOTO DI CHI - 2 CHIARA FERRAGNI E SILVIO CAMPARA - FOTO DI CHI - 1 le vacanze in corsica di chiara ferragni 10 le vacanze in corsica di chiara ferragni 8 chiara ferragni le vacanze in corsica di chiara ferragni 5 le vacanze in corsica di chiara ferragni 3 le vacanze in corsica di chiara ferragni 6 le vacanze in corsica di chiara ferragni 4 chiara ferragni 1