3 mag 2022 19:08

CHE FINE HANNO FATTO 11 BUS CON I RIFUGIATI DI MARIUPOL? SOLO TRE DEI 14 AUTOBUS HANNO RAGGIUNTO IL TERRITORIO CONTROLLATO DAL GOVERNO UCRAINO - IN SALVO I PRIMI 150 CIVILI FUGGITI DA AZOVSTAL - LE EVACUAZIONI DALL’ACCIAIERIA DI MARIUPOL PROSEGUONO CON ENORMI DIFFICOLTÀ, COME HA SPIEGATO LA VICEPREMIER UCRAINA, CHE HA ACCOLTO I PRIMI CIVILI MESSI IN SALVO… - VIDEO