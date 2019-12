CHE FINE HANNO FATTO MEGHAN E HARRY? LA REGINA LI FA SPARIRE DALLE FOTO DEL DISCORSO DI NATALE: L’ANNO SCORSO I DUCHI COMPARIVANO IN DUE IMMAGINI, MA DOPO L’INTERVISTA SCANDALO E LA FUGA IN CANADA PARE CHE ELISABETTA VOGLIA RIMARCARE LE DISTANZE – ALCUNI PARLANO DI UNA NORMALE ROTAZIONE VISTO CHE MANCANO ANCHE LE FOTO DI ANDREA E ANNA, MA IL GELO A CORTE È EVIDENTE VISTO CHE IL NIPOTINO E L’ATTRICETTA SI SONO RIFIUTATI DI… - VIDEO

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl — The Queen's Commonwealth Trust (@queenscomtrust) December 23, 2019

Da "d.repubblica.it"

discorso della regina 2019

Dopo un anno "accidentato", considerati gli scandali che hanno scosso la Famiglia Reale e il percorso tormentato della Brexit, la regina Elisabetta II intende invitare i britannici, nel suo tradizionale discorso di Natale, a superare le divisioni.

Alcuni passi del suo discorso sono stati anticipati dalla stampa britannica: "Piccoli passi nella fede e nella speranza possono superare le vecchie differenze e le profonde divisioni per portare armonia e comprensione. Certo, la strada non è sempre facile e a volte quest'anno è sembrata abbastanza accidentata, ma piccoli passi possono fare una grande differenza", dirà la monarca 93enne.

discorso della regina 2018

Ma non solo. E' stata diffusa anche un'immagine della sovrana durante la registrazione del discorso e di nuovo i royal watcher non hanno perso occasione per analizzare le scelte di Elisabetta.

discorso della regina 2017

Sulla scrivania sono disposte le fotografie incorniciate di alcuni componenti della famiglia reale a partire da Carlo e Camilla, in prima fila, in secondo piano la fotografia del principe Filippo, appena dimesso dopo quattro notti in ospedale, la cartolina di Natale di William e Kate e l'immagine del padre, Giorgio VI. Mancano i duchi di Sussex e, naturalmente, Andrea.

discorso della regina 2015

Harry e Meghan, che i tabloid vogliono in Canada dove dovrebbero trascorrere sei settimane ed essere raggiunti da Doria Ragland (madre della duchessa), hanno pubblicato la loro cartolina di Natale e di felice anno nuovo attraverso l'account ufficiale del Queen's Commonwealth Trust, organo del quale sono rispettivamente presidente e vice presidente.

meghan markle ed elisabetta ii

Intanto è stato appena dimesso il principe Filippo, ricoverato venerdì scorso per misura precauzionale a causa di una "condizione pre-esistente". Le condizioni del consorte 98enne non avevano modificato i programmi natalizi della regina Elisabetta II che venerdì ha lasciato Buckingham Palace per Norfolk in treno: passerà le vacanze come di consueto a Sandringham dove Filippo passa la maggior parte del suo tempo da quando si è ritirato dalla vita pubblica.

il principe filippo e andrea principe filippo e harry 5 il discorso della regina alla camera dei lord principe filippo, harry, meghan 4 meghan e harry 5 principe filippo e elisabetta ii carlo 2 famiglia reale con i middleton 1 meghan e harry in sudafrica 20 william kate e rose la presentazione di archie alla regina e al principe filippo meghan e harry in sudafrica 21 kate middleton meghan markle kate, william, harry e meghan 2 il principe harry e meghan markle alla prima del re leone 13 harry e meghan 1 harry e meghan markle 7 harry e meghan 2 meghan markle meghan e harry 1 meghan e harry 2 kate e meghan