Ottavio Cappellani per "La Sicilia"

icardi wanda nara guendalina rodriguez china suarez

Io non capisco. Siamo in periodo di politically correct, di cancel culture, di body positive, di appena ti muovi trovi qualcuno col ditino alzato che ti deve spiegare cosa si può e cosa non si può fare, e Wanda Nara in un colpo solo dice “puttana” a una, “transessuale” a un’altra e – soprattutto - “sorelle” a entrambe? E nessuno le dice niente? Alla fine vogliono tutti sapere se Wanda Nara e Mauro Icardi torneranno insieme, se effettivamente Icardi ha fottuto con China Suarez o ci sono stati solo i messaggini, Se Icardi davvero ha detto alla Suarez che si era separato dalla moglie, e se Guendalina Rodriguez è davvero una “sorella”.

mauro icardi e wanda nara

C’è qualcosa che mi sfugge. Il “chi fotte con chi?” era un’arte della conoscenza altissima ed esoterica i cui misteri svelavano ai pochi sapienti futuri e sorti di diplomazie e stati, di eserciti ed equilibri politici, di guerre e intelligence. Quando è qualcuno di veramente potente ad avere fottuto con qualcuno di veramente potente e allora non siamo più dinanzi a una fottuta ma ad una alleanza, o a un tradimento, dietro cui si scorgono trame, si interpretano avvenimenti, si predicono sorti, si costruiscono o si demoliscono carriere. Ma se a fottere sono Mauro Icardi e Massimiliano Allegri cosa cambia a parte, ovviamente, l’umore delle loro partner?

mauro icardi wanda nara 1

Ma soprattutto c’è una cosa che non capisco, ancora meno dei titoli di giornale sugli insulti di Wanda Nara (ma come le è venuto in mente di dare della “sorella” a qualcuno?), o sui dibattiti se i tapiri consegnati da Striscia la Notizia debbano essere accompagnati da un portato etico moralizzatore, o sull’identità della persona con cui Allegri ha tradito Ambra Angiolini.

Attestato il fatto che Icardi e Allegri hanno fatto la marachella e sono stati beccati, attestato il fatto che Icardi non sa mettere il pin al suo cellulare, attestato che Allegri fa trovare “più volte” nella sua macchina delle prove schiaccianti della sua infedeltà, attestato che forse, ma forse, Allegri e Icardi proprio volevano farle trovare queste prove, attestato tutto questo insomma, attestato che la faccenda, la querelle, la tragedia, il dramma, la soap, il gossip, la contumelia, nascono, indubbiamente, e dalla distrazione di Allegri e Icardi nella distruzione delle prove, e dalle azioni di Icardi e Allegri nella ricerca della f… insomma nell’arte della seduzione, ma me lo potete spiegare per favore perché è una settimana che tutti non fanno che parlare di Wanda Nara e Ambra Angiolini?

wanda nara 1

E infine, ammetto anche io una mia debolezza. Mi ha colpito in tutto questa storia la figura di Guendalina Rodriguez, che pubblicava sul suo profilo social le foto tarocche insieme a Mauro Icardi e Wanda Nara che al posto di sorridere teneramente di fronte a questa espressione di ingenuo amore per il divo l’ha mandata letteralmente a “lavarsi la f… se ce l’ha”. Ecco, a questo punto io lo voglio sapere: ma Guendalina, dopo il comando imperioso di Wanda Nara, il bidet se lo è fatto?

