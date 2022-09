CHE FURIA ‘STO IAN! – IN FLORIDA MILIONI DI PERSONE SONO SENZA ELETTRICITÀ DOPO IL PASSAGGIO DI IAN, UNO DEGLI URAGANI PIÙ PERICOLOSI CHE HA COLPITO GLI STATI UNITI NEGLI ULTIMI ANNI: DIVERSE CITTÀ SONO FINITE SOTT’ACQUA MENTRE IL VENTO A 241 CHILOMETRI ORARI È RIUSCITO A STRAPPARE ALBERI DAL TERRENO – VIDEO: IL GIORNALISTA SI AGGRAPPA A UN CARTELLO PER NON VOLARE VIA…

1. URAGANO IAN COLPISCE LA FLORIDA, MILIONI DI PERSONE SENZA ELETTRICITÀ

Da www.adnkronos.com

Ian, uno degli uragani più pericolosi che ha colpito gli Stati Uniti negli ultimi anni, ha lasciato milioni di persone in Florida senza elettricità e città allagate. Si è abbattuto sulle coste della penisola americana nel primo pomeriggio di ieri con venti fino a 241 km orari. La tempesta, oltre a sommergere auto e a strappare alberi dal terreno, ha divelto perfino il tetto di un ospedale.

In questo momento l'uragano sta attraversando la Florida ed è passato in categoria 1, dopo aver colpito in categoria 4 la costa sud-occidentale dello stato, con venti e piogge torrenziali che hanno causato mareggiate e inondazioni. I servizi d'emergenza mantengono ancora lo stato d'allerta, esortando i cittadini nelle aree dove Ian sta passando e restare al riparo e a fare attenzione. Il sindaco di Tampa ha comunicato ai cittadini di non uscire di casa per tutta la notte fino a stamattina.

Il governatore dello Florida Ron DeSantis ha descritto l'uragano Ian come "la più grande alluvione" mai vista nel sud-ovest della Florida e ha annunciato che 7.000 soldati della Guardia Nazionale sono pronti a guidare le operazioni di soccorso nelle zone alluvionali. Il presidente Joe Biden stamattina parteciperà a un briefing dall'Agenzia federale per la gestione delle emergenze.

2. GIORNALISTA NELLA FURIA DELL’URAGANO IAN: SI AGGRAPPA A UN CARTELLO PER NON VOLARE VIA

Da www.corriere.it

L’uragano Ian si è abbattuto con forza sulla Florida, dopo aver investito Cuba. Ha toccato terra nel primo pomeriggio di mercoledì 28 settembre portando devastazione in tutta la regione. Oltre un milione le persone senza luce, case scoperchiate e cittadine allagate. Da una di queste località, Punta Gorda, il giornalista Jim Cantore di Weather Channel ha documentato l’arrivo di Ian. In diretta tv è stato travolto dalla furia dell’uragano: prima è stato colpito da un ramo e poi ha dovuto aggrapparsi a un cartello per non essere spazzato via.

