Se «l’uomo è nato libero ma ovunque è in catene» come diceva Rousseau, nel Leccese accade che a impedirne la libertà sia il guardrail di una maxi rotatoria, piazzato proprio davanti l’ingresso di una villa storica.

È l’incredibile vicenda che giunge da Villa Convento, frazione appartenente ai comuni di Lecce e Novoli, dove i proprietari di “Villa Luisa della Ratta” hanno sporto una denuncia per limitazione della libertà personale: l’ingresso della storica dimora è bloccato da un guardrail installato con la realizzazione di una rotatoria. E il risultato è che la famiglia proprietaria non più entrare in casa.

A realizzare la rotatoria, che sorge nel territorio comunale di Novoli all’incrocio tra le strade provinciali 4 e 121, è stata la Provincia di Lecce, con un progetto definitivo approvato nel 2021, che prevede un esborso di oltre 670.000 euro. Progetto approvato anche dal Comune di Novoli. […]

