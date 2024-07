CHE GIRAMENTO DI PALE! - IL GOVERNO FRANCESE HA AUTORIZZATO LA CREAZIONE DI UN ELIPORTO GALLEGGIANTE SULLA SENNA PER I TAXI VOLANTI ELETTRICI DURANTE I GIOCHI OLIMPICI DI PARIGI - IL PROGETTO È STATO CRITICATO DA MOLTI CONSIGLIERI COMUNALI DELLA CAPITALE FRANCESE: "UN PROGETTO ASSURDO E UN'ABERRAZIONE ECOLOGICA" - L'ENTOURAGE DEL SINDACO ANNE HIDALGO HA ANNUNCIATO CHE VALUTERÀ DI INTRAPRENDERE UN'AZIONE LEGALE CONTRO L'ORDINANZA: "QUESTO GOVERNO NON HA PIÙ ALCUNA LEGITTIMITÀ DEMOCRATICA E CONTINUA A..."

Articolo di "Le Monde" - Dalla rassegna stampa estera di "Epr Comunicazione"

olimpiadi parigi 20204

All'indomani del decreto pubblicato in vista dei Giochi Olimpici, Anne Hidalgo ha annunciato che il Comune di Parigi, che si era già opposto al controverso progetto, avrebbe impugnato l'autorizzazione in tribunale, scrive Le Monde. Cielo quasi sereno per i taxi volanti. Il governo ha autorizzato la creazione di una piattaforma galleggiante per il decollo e l'atterraggio di taxi volanti elettrici a Parigi durante i Giochi Olimpici, secondo un decreto pubblicato sul Journal officiel di martedì 9 luglio.

taxi volanti ELETTRICI.

La piattaforma, situata sulla Senna nei pressi della Gare d'Austerlitz e riservata a questi veicoli, "potrà essere gestita al massimo fino al 31 dicembre 2024" dal Groupe ADP, secondo il decreto governativo, la cui autorizzazione era attesa da diversi mesi in questo caso controverso.

[…] In questo progetto, il Groupe ADP ha unito le forze con la regione di Parigi e l'azienda tedesca Volocopter, che produce il VoloCity, un velivolo a due posti (compreso il posto di pilotaggio) dotato di batterie che alimentano diciotto rotori disposti ad anello sopra la cabina di pilotaggio. L'obiettivo è sfruttare la vetrina olimpica per dimostrare la fattibilità di questa nuova modalità di trasporto, che dovrebbe collegare diversi siti di decollo e atterraggio, detti "vertiport".

il fiume senna

UN'ABERRAZIONE ECOLOGICA

[…] Sebbene si sostenga che sia una vetrina per l'aviazione a basse emissioni di carbonio, questo esperimento è stato pesantemente criticato da molti consiglieri comunali di Parigi, sia della maggioranza che dell'opposizione, che lo denunciano come un "progetto assurdo" e un'"aberrazione ecologica".

taxi volanti ELETTRICI.

A settembre, l'Autorità per l'ambiente ha giudicato lo studio di impatto "incompleto" per quanto riguarda la valutazione dell'inquinamento acustico, del consumo energetico e delle emissioni di gas serra. Il Comune di Parigi valuterà la possibilità di intraprendere un'azione legale contro l'ordinanza, ha dichiarato all'Agence France-Presse l'entourage del sindaco, Anne Hidalgo, all'indomani dell'autorizzazione. "Questo governo non ha più alcuna legittimità democratica e continua ad andare contro la volontà del Comune di Parigi", che si era opposto a questo progetto "anti-ambientale" e "molto costoso", ha dichiarato David Belliard, vicesindaco per la mobilità, a France Bleu Paris.

il fiume senna

I promotori di questi taxi volanti insistono sulla possibilità di utilizzarli in un secondo momento - grazie a versioni più grandi - per il trasporto medico d'emergenza, sia per pazienti che per trapianti. In assenza di una certificazione da parte dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea prima dei Giochi, attesa al più presto per l'autunno, i promotori del progetto dovranno accontentarsi di voli dimostrativi gratuiti per tutta la durata dei Giochi.

taxi volanti ELETTRICI. taxi volanti ELETTRICI. SENNA CERIMONIA INAUGURALE GIOCHI OLIMPICI PARIGI 2024 taxi volanti ELETTRICI. il fiume senna il fiume senna

SENNA CERIMONIA INAUGURALE GIOCHI OLIMPICI PARIGI 2024 - 2