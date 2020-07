LA REALTÀ NON È COME SEMBRA - IL VIDEO DEI DUE ''SVITATI BIANCHI'' CHE IMPUGNANO LE ARMI AL PASSAGGIO DELLA PROTESTA ''PACIFICA'' DI BLACK LIVES MATTER A ST. LOUIS? IN REALTÀ I MANIFESTANTI AVEVANO SFONDATO IL CANCELLO ED ERANO ENTRATI NELLA PROPRIETÀ PRIVATA IN CUI VIVE LA COPPIA (E IL SINDACO DI CUI CHIEDEVANO LE DIMISSIONI) - HANNO INIZIATO A URLARE SLOGAN MINACCIOSI, E I DUE AVVOCATI CHE FINO A QUEL MOMENTO SI FACEVANO GLI AFFARI LORO, HANNO ESERCITATO IL DIRITTO MOLTO AMERICANO DI DIFENDERE LA PROPRIA CASA