Tilt informatico: Ita, 'al lavoro per limitare i disagi'

(ANSA) - "Ita Airways comunica che è in corso un problema generalizzato a livello mondiale sui sistemi informatici che sta causando importanti disservizi al trasporto aereo con conseguenti ritardi e cancellazioni". Lo scrive la compagnia precisando che sta "lavorando per limitare al massimo i disagi dei passeggeri. Per qualsiasi aggiornamento sui voli si prega di consultare l'app e il sito ufficiale della Compagnia"

It: Microsoft, 'problema dovuto a terzi, soluzione imminente'

(Adnkronos) - "Siamo a conoscenza di un problema che riguarda i dispositivi Windows a causa di un aggiornamento da una piattaforma software di parti terze. Prevediamo una soluzione imminente". E' quanto ha detto, secondo la Bbc, un portavoce di Microsoft.

Tilt informatico: Parigi, nulla fa pensare a attacco cyber

(ANSA) – “Nessun elemento allo stato attuale'' dei fatti fa pensare ad un ''cyberattacco: è quanto afferma l'Anssi, l'agenzia nazionale francese per la sicurezza dei sistemi informatici, commentando il guasto informatico mondiale. A una settimana dall'apertura dei Giochi Olimpici di Paris 2024, la Francia è in prima linea contro il rischio di attacchi informatici.

Tilt informatico: aeroporti Pechino non sono stati colpiti ++

(ANSA-AFP) - I voli negli aeroporti di Pechino non sono stati colpiti dall'interruzione informatica globale hanno dichiarato i media statali cinesi, mentre le compagnie aeree di tutto il mondo hanno segnalato problemi tecnici diffusi. "Alle 16:00 di oggi (08:00 GMT), le operazioni erano attualmente normali negli aeroporti Capital e Daxing di Pechino", ha dichiarato l'emittente statale cinese CCTV.

It: fonti Agenzia cybersicurezza nazionale, 'non è attacco informatico globale, problema tecnico'

(Adnkronos) - I disagi e blocchi informatici che si stanno verificando in diversi Paesi del mondo non sono legati a un attacco informatico a livello globale, ma a un problema tecnico. E' quanto apprende l'Adnkronos dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) che dalle prime ore di questa mattina sta monitorando attentamente la situazione anche in Italia fornendo supporto a chi ne ha bisogno, essendo coinvolti tra gli altri settori delicati come quello energetico e delle infrastrutture.

A quanto si apprende dalle stesse fonti in ogni caso la situazione in Italia sarebbe diversa da quella che si sta verificando, ad esempio, in America: in Italia non si registrerebbero blocchi negli aeroporti come negli Usa.

Tilt informatico: esperto, non si risolve in poche ore

(ANSA) - "Per ripristinare i computer coinvolti dal guasto informatico dovuto ad un aggiornamento del software CrowdStrike potrebbero volerci dei giorni, non è una situazione che si risolve in poche ore": è il parere all'ANSA di Pierluigi Paganini, professore di Cybersecurity presso l'Università Luiss Guido Carli, riguardo il down informatico che sta interessando da alcune ore i computer con a bordo Windows.

"CrowdStrike ha fornito una soluzione manuale temporanea che consente di disabilitare un file particolare - aggiunge l'esperto - il personale dovrà andare fisicamente su alcune macchine e la soluzione può essere più o meno complessa a seconda di quante macchine possiede un'azienda, si pensi ad un aeroporto o ad un ospedale dove l'intervento manuale va fatto su centinaia di macchine. Inoltre, sui pc cifrati le operazioni di ripristino potrebbero richiedere più tempo".

"E' una soluzione tampone - prosegue Paganini - in attesa di un aggironamento automatico da remoto, che però prevede ci sia stato prima lo sblocco manuale".

Alla Borsa di Milano l'indice è stato calcolato in ritardo ++

(ANSA) - Stamane l'indice Ftse Mib di Piazza Affari è stato calcolato in ritardo. Ftse Russell, la società che gestisce l'indice, ha fatto sapere alle ore 9 che il valore del Ftse Mib non era aggiornato e che sarebbero seguiti aggiornamenti. Alle 9,32 è seguita una comunicazione urgente nella quale si è spiegato che la corretta diffusione dell'indice Ftse Mbi è stata ripristinata". L'ipotesi è che si tratti del problema informatico, legato a Microsoft, che sta bloccando anche l'operatività negli aeroporti.

Crowdstrike e Microsoft: Cosa sappiamo dell'interruzione globale dell'IT

Un'interruzione massiccia delle attività informatiche ha causato il caos in tutto il mondo, con le principali banche, i media e le compagnie aeree tra le vittime. Molti voli sono stati bloccati, con code e ritardi negli aeroporti, mentre anche i negozi e le comunicazioni sono stati colpiti.

La causa è sconosciuta, ma Microsoft ha dichiarato che sta adottando "azioni di mitigazione" per affrontare "l'impatto persistente" dell'interruzione. Il ministero degli Affari interni australiano e American Airlines hanno entrambi dichiarato che l'interruzione sembra essere legata a un problema dell'azienda globale di sicurezza informatica Crowdstrike.

Ecco un riassunto di ciò che sappiamo finora.

Quali sono le cause?

Non è ancora chiaro cosa sia andato storto di preciso. Tuttavia, un portavoce del Ministro degli Interni australiano ha dichiarato che l'interruzione sembra essere legata a un problema della società globale di sicurezza informatica Crowdstrike.

Il coordinatore nazionale australiano per la sicurezza informatica ha descritto l'interruzione come "un'interruzione tecnica su larga scala" e ha dichiarato che non ci sono informazioni che facciano pensare a un attacco.

American Airlines, che è la più grande compagnia aerea al mondo per numero di passeggeri, ha dichiarato alla BBC che i problemi informatici sono dovuti a un "problema tecnico con Crowdstrike che sta avendo un impatto su più vettori".

United Airlines ha dichiarato alla BBC: "Un'interruzione del software di terze parti sta avendo un impatto sui sistemi informatici di tutto il mondo, compresi quelli di United".

Secondo alcuni rapporti, Crowdstrike, che produce software antivirus, ha rilasciato un aggiornamento del software che ha causato il blocco dei dispositivi Windows.

Le azioni di Crowdstrike sono crollate fino al 14% nei primi scambi, e anche Microsoft è scesa, così come i titoli del settore viaggi e tempo libero, poiché le interruzioni minacciano la stagione delle vacanze. La BBC ha chiesto un commento a Crowdstrike, ma non ha ancora ricevuto risposta.

Chi è colpito?

Il problema è emerso in modo frammentario e le prime notizie sono giunte dall'Australia.

I sistemi di pagamento sono andati in tilt nei negozi australiani, tra cui Woolworths, e sono state colpite anche istituzioni finanziarie come la National Australia Bank.

Poi i problemi si sono diffusi negli Stati Uniti. Lo Stato dell'Alaska ha avvertito che i suoi servizi di emergenza erano compromessi, mentre diverse compagnie aeree del Paese (United, Delta e American Airlines) hanno bloccato i loro voli in tutto il mondo.

Anche i vettori australiani Virgin Australia e Jetstar hanno dovuto ritardare o cancellare i voli perché gli schermi delle partenze si sono oscurati all'aeroporto di Sydney.

Gli aeroporti di Tokyo-Narita e Delhi hanno dichiarato che i servizi sono stati compromessi. Gli aeroporti europei hanno riferito che l'interruzione del servizio stava causando ritardi, con lunghe code segnalate a Stansted e Gatwick di Londra e a Schiphol di Amsterdam.

Ryanair ha dichiarato di aver riscontrato "potenziali disservizi in tutta la rete", dovuti a un'interruzione da parte di terzi.

Anche le emittenti sono state coinvolte nel caos, tra cui Sky News nel Regno Unito, che è fuori onda. Man mano che la portata dell'interruzione diventava chiara, altre aziende e istituzioni hanno iniziato a segnalare problemi.

La Borsa di Londra ha dichiarato che stava funzionando normalmente, ma che c'erano problemi con il suo servizio di notizie, utilizzato dalle aziende per riportare tempestivamente informazioni sensibili al mercato.

Israele ha dichiarato che 15 ospedali sono passati a processi manuali, ma questo non ha influito sulle cure mediche. Alle ambulanze è stato detto di portare i nuovi casi in altri ospedali.

Il più grande terminal container della Polonia, il Baltic Hub nella città settentrionale di Danzica, ha dichiarato che l'interruzione sta "ostacolando le operazioni del terminal" e ha chiesto alle aziende di non inviare container al porto.

Nel Regno Unito, le compagnie ferroviarie hanno segnalato ritardi e hanno dichiarato di avere "problemi informatici diffusi", mentre alcuni studi medici in Inghilterra hanno segnalato problemi nella prenotazione degli appuntamenti.

I problemi si sono estesi anche alla catena di panetterie britannica Gail's, che ha dichiarato di non essere attualmente in grado di accettare pagamenti in negozio.

