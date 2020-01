CHE INCANTO L’INCANTATORE! – IN INDIA UN UOMO, CHIAMATO PER CATTURARE UN COBRA, SI È BECCATO UN MORSO SUL LABBRO MENTRE TENTAVA DI BACIARE IL RETTILE – L’INCANTATORE DI SERPENTI VOLEVA STUPIRE LA FOLLA GIOCANDO CON L'ANIMALE CHE LO AZZANNATO FACENDOGLI TRIPLICARE LE DIMENSIONI DELLA BOCCA… - VIDEO

Da "www.scienzenotizie.it"

Quando gli abitanti di Hosamane, nel sud dell’India, hanno visto un serpente, hanno pensato subito di allertare subito un cacciatore di serpenti locale di nome Sonu. L’uomo ha catturato facilmente il rettile velenoso e ha iniziato a giocarci, per impressionare la folla che nel frattempo si era radunata per vederlo in azione.

Ad un certo punto Sonu ha tentato addirittura di ”baciare” il cobra, ma l’animale ha risposto con un morso istantaneo sulle labbra dell’uomo. Spaventato e sanguinante Sonu è riuscito a mantenere la calma riponendo il serpente nella borsa.

Dopo aver rilasciato il serpente in una foresta vicina, Sonu è stato trasportato in ospedale dove è stato curato. Secondo uno dei testimoni, Krishna Kumar, Sonu voleva mostrare uno dei trucchi più popolari che spesso vengono realizzati dai cacciatori di serpenti. “Ma invece di baciare il cobra da dietro, come si fa di solito – racconta – ha tentato insensatamente di farlo in fronte”.

