Quando sono insieme, le “Mellos” - come i loro fan amano chiamarle - sono sempre in grado di stupire. Sì, avete capito bene, stiamo parlando di Soleil Sorge e Dayane Mello! Amiche da tempo e inseparabili quando possono, eccole mentre trascorrono una giornata a Milano.

Con l’amica Dana Saber (la quale ha contribuito insieme a Dayane a rendere infuocate le strade della città), le due ragazze hanno deciso di passare da Aldo Coppola per una piega al volo prima di pranzare da il Salumaio di Monte Napoleone. In serata, le ex gieffine sono intervenute a Radio Deejay in diretta dalla Terrazza Martini, volando subito in tendenza sui social.

