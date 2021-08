CHE MACELLO! - A ROZZANO UN PENSIONATO HA FATTO A PEZZI UNA CAPRA NEL GIARDINO DI CASA - I VICINI, ALLARMATI DAL SANGUE E DALLE URLA STRAZIANTI DELL'ANIMALE, HANNO CHIAMATO LA POLIZIA...

Paolo Dimalio per il "Fatto quotidiano"

Capre

Lo dice pure Cacciari. Doveva sembrare la scena insanguinata di un film horror, quella apparsa agli occhi dei poliziotti, invece era il cortile di un appartamento a Rozzano, nel profondo nord della provincia milanese.

Il proprietario dell'abitazione infatti aveva appena macellato una capra di grossa taglia nel giardinetto di casa sua, quando sono arrivate le forze dell'ordine allertate dai vicini. Il sessantenne ha detto di aver comprato l'animale vivo e ha confessato tutto.

massimo cacciari

Embè (avrà pensato) uno non è più libero di comprare ciò che vuole, vivo o morto purchessia e di farne quel che gli aggrada, magari uccidendo la bestia in cortile (nemmeno a casa propria si è liberi!) tra atroci sofferenze e sangue ovunque? E quegli spioni dei vicini non potevano farsi i fatti loro, chiudere le finestre e tapparsi le orecchie per non udire i lamenti disperati di una capra morente?

È evidente, lo dice in tv pure il filosofo Cacciari e chi non lo ammette è un mascalzone: non è più democrazia ma una dittatura sanitaria.