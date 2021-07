CHE MALTEMPO CHE FA - CENTINAIA DI AUTO SONO STATE DANNEGGIATE DALLA FORTE GRANDINATA SUL TRATTO DELL’AUTOSTRADA A1 TRA PARMA E PIACENZA – IL MALTEMPO HA MANDATO IN FRANTUMI I PARABREZZA DI CENTINAIA DI AUTO CHE SI TROVAVANO NEL TRATTO TRA FIDENZA E FIORENZUOLA, CAUSANDO ANCHE TAMPONAMENTI TRA VEICOLI - VIDEO

LA GRANDINE A PARMA

DA www.ilfattoquotidiano.it

AUTO DANNEGGIATE DA GRANDINE IN AUTOSTRADA

Centinaia di auto distrutte dalla forte grandinata che ha colpito Fidenza. Parabrezza e carrozzerie crivellati dalla grandine. È successo tra Parma e Piacenza, sull' A1, dove il maltempo ha creato gravi disagi al traffico e l'autostrada è stata temporaneamente chiusa. Si sono registrati anche alcuni tamponamenti. Molte auto danneggiate si sono fermate, incolonnate, in particolare in direzione Milano, nei pressi di Fidenza.

AUTO DANNEGGIATE DA GRANDINE IN AUTOSTRADA

Una forte grandinata e una tromba d'aria hanno colpito, dalle ore 15 alle 15.30 alcune zone della Bassa, in provincia di Parma, in particolare nelle zone di Busseto e di Fidenza, San Polo Torrile e Colorno. Si registrano numerosi danni ad alcune auto, agli edifici e ai locali, oltre che nelle zone di campagna. A San Polo Torrile il tetto della palestra comunale è stato sradicato dalla tromba d'aria: danni ad alcuni edifici anche a Colorno.

AUTO DANNEGGIATE DA GRANDINE IN AUTOSTRADA

I vigili del fuoco stanno intervenendo per mettere in sicurezza le situazioni più critiche. In pieno centro a Fidenza i tavolini dei bar sono stati divelti, mentre nelle campagne alcune aziende agricole hanno subito numerosi danni. Lungo l'autostrada A1 la grandine ha mandato in frantumi i parabrezza di centinaia di auto che si trovavano nel tratto tra Fidenza e Fiorenzuola. Sono stati segnalati anche alcuni rami e piante cadute in strada, che impediscono la circolazione dei mezzi, in tangenziale a Fidenza e in altre zone.

AUTO DANNEGGIATE DA GRANDINE IN AUTOSTRADA

Il sindaco di Fidenza, Andrea Massari ha commentato così su Facebook: « Alle 15.00/15.15 circa una tromba d'aria ha sferzato alcune zone di Fidenza tra cui il centro storico. La polizia locale, le forze dell'ordine stanno intervenendo in diversi punti per garantire la sicurezza stradale e delle persone. In centro storico una copertura di un edificio si è completamente sbriciolata e diversi pezzi di truciolato, anche grandi, sono ora sparsi in varie parti del centro storico, in particolare via Cavour. Molto strutture private, sedie tavoli tendoni, sono danneggiate e San Donnino Multiservizi sta già riprogrammando i servizi per ripulire le zone colpite. Con pazienza e grazie alle vostre segnalazioni, che potete mettere anche qua, iniziamo a ripristinare».

AUTO DANNEGGIATE DA GRANDINE IN AUTOSTRADA AUTO DANNEGGIATE DA GRANDINE IN AUTOSTRADA AUTO DANNEGGIATE DA GRANDINE IN AUTOSTRADA AUTO DANNEGGIATE DA GRANDINE IN AUTOSTRADA AUTO DANNEGGIATE DA GRANDINE IN AUTOSTRADA AUTO DANNEGGIATE DA GRANDINE IN AUTOSTRADA