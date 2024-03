CHE MALTEMPO CHE FA - UN FORTE TEMPORALE SI È ABBATTUTO SABATO SERA SU MILANO: IN CITTÀ CI SONO STATI ALMENO UNA TRENTINA DI INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO PER ALBERI E CARTELLONI PUBBLICITARI CADUTI – E IN PROVINCIA DI VARESE UNA TROMBA D’ARIA HA ABBATTUTO DECINE DI ALBERI – IL FENOMENO DEL CIELO GIALLO: ECCO COSA STA SUCCEDENDO…

1. BOMBA D'ACQUA SU MILANO, TURISTI IN FUGA, RAMI CADUTI E STRADE ALLAGATE. TROMBA D'ARIA NEL VARESOTTO

maltempo milano 2

Un forte temporale si è abbattuto sabato sera sulla città di Milano, proveniente da Ovest e da Nord. Le prime gocce sono iniziate a cadere dopo le 20.30 per poi diventare abbondanti scrosci tra i lampi in successione tra le 21.30 e le 22. I numerosi turisti in città per le vacanze pasquali si sono rifugiati nei locali o sono tornati nei loro alloggi.

maltempo milano 1

interventi dei vigili del fuoco a Milano. […] Nel Varesotto, tra Busto Arsizio, Samarate e Lonate Pozzolo una tromba d'aria ha abbattuto decine di alberi senza fortunatamente conseguenza per le persone. […]

Protezione civile e Mm in allerta per gli allagamenti nelle strade e per la situazione del verde pubblico con anche episodi di alberi caduti. […]

cielo giallo 1

2. MALTEMPO, ALLERTA METEO: LE REGIONI INTERESSATE. IL METEOROLOGO: "CIELO DIVENTA GIALLO"

Una Pasqua nel segno dello Scirocco, il vento caldo proveniente da Sud-Est che colorerà di giallo il cielo. ''E' in arrivo un imponente carico di pulviscolo, proveniente dal deserto del Sahara sull'Italia e sull'Europa" dice all'Adnkronos il tecnico meteorologo Mattia Gussoni, annunciando l'arrivo di sabbia sahariana sui nostri cieli.

cielo giallo 2

Previsto "maltempo, durante il weekend di Pasqua, per l'effetto del passaggio di un ciclone in discesa dal Nord Atlantico. Nel corso della prossima settimana poi il tempo si stabilizzerà e ci sarà un minor richiamo di correnti da sud''.