CHE MALTEMPO CHE FA – FORTI PIOGGE, TROMBE D’ARIA E BOMBE D’ACQUA: IL SUD ITALIA È IN ALLERTA PER L’ONDATA DI MALTEMPO CHE SEMBRA NON DARE TREGUA – A ISCHIA NUOVE COLATE DI FANGO. A CATANZARO STRADE ALLAGATE PER UNA BOMBA D’ACQUA, MENTRE IN PROVINCIA DI CROTONE SI È ABBATTUTA UNA TROMBA D’ARIA CHE HA SCOPERCHIATO I TETTI DI ALCUNE CASE – DANNI DA UN MILIONE DI EURO IN PROVINCIA DI MESSINA E NEL LAZIO… - VIDEO

«È stata una notte di grande trepidazione e di grande angoscia. La bomba d’acqua che ha colpito Catanzaro non era stata prevista da nessun bollettino meteorologico e non era stata preceduta da nessuna allerta», afferma in una nota il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita. La Protezione civile aveva posto già da sabato pomeriggio tutta la Calabria in allerta gialla (gialla anche in Sicilia nel Messinese, in quasi tutto il Lazio, sulle coste della Campania e la Puglia, eccetto il Salento dove l’allerta è arancione).

La pioggia intensa ha provocato l’allagamento del lungomare e di alcune strade interne di Catanzaro Lido. I Vigili del fuoco sono intervenuti in diversi centri della provincia: a Martelletto è esondato un torrente, a Cicala danneggiato il depuratore e dell’acquedotto, a Simeri Crichi una donna anziana è stata tratta in salvo dall’abitazione invasa dall’acqua.

Calabria

In Calabria inoltre una tromba si è abbattuta alle prime ore del mattino in provincia di Crotone causando gravi danni a Isola Capo Rizzuto e nella zona archeologica di Capocolonna: tetti di case scoperchiati, auto trascinate via per centinaia di metri, un vecchio traliccio dell’energia elettrica si è abbattuto su un’abitazione sfondando il tetto e finendo nel bagno della casa: la famiglia è salva per miracolo. Molte abitazioni sono rimaste senza energia elettrica.

Puglia

Una tromba d’aria si è abbattuta in Salento, danni per le forti piogge in numerosi Comuni della provincia di Lecce (dove l’allerta della Protezione civile è arancione dalle 20 di sabato per temporali e venti di burrasca) ma al momento non sono registrati feriti. Alcuni alberi sono finite su case e auto in sosta, abbattuti segnali stradali e pali dell’elettricità, allagati alcuni scantinati. I Vigili del fuoco sono stati impegnati in molti interventi nella notte e in mattinata.

Sicilia

Assommano ad almeno per un milione di euro solo per le infrastrutture e le strade comunali, secondo il sindaco di Milazzo, i danni del nubifragio che sabato nel pomeriggio e in serata ha interessato l’area tirrenica in provincia di Messina con torrenti tracimati, strade, cantine e case allagate, gente bloccata nelle auto o in casa, tratti di strada crollati soprattutto a Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto. Sabato sera un tratto della A20 era stato momentaneamente chiuso.

Lazio

Forti piogge si sono abbattute su Roma e provincia, oltre 250 interventi effettuati dai Vigili del fuoco per allagamenti, soccorsi ad automobilisti in difficoltà. Le situazioni più critiche si sono verificate nella capitale nel sottopasso di via Appia Nuova, in via Prenestina e all’incrocio con viale Togliatti: molte le auto in panne a causa delle forti precipitazioni, in particolare in via Tuscolana e via Tiburtina.

Ischia

A Ischia nuove colate di fango per i temporali ma nessun danno. Circa 1.300 persone sono state evacuate dalla zona rossa di Casamicciola.

