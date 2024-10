CHE MALTEMPO CHE FA – IN LIGURIA, PIÙ CHE UN BOLLETTINO METEO, SEMBRA UN BOLLETTINO DI GUERRA: FIUMI E TORRENTI ESONDATI, VOLI DIROTTATI E RITARDATI, UNA FRANA CADUTA SULL’AURELIA, SOSPESA LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SULLA GENOVA-VENTIMIGLIA TRA PIETRA LIGURE E LOANO E L'AUTOSTRADA A10. BIMBI A CASA A CELLE LIGURE FINO A NUOVO ORDINE. E PARE CHE IL PEGGIO ARRIVERA’ DOMANI… - VIDEO

Fiumi e torrenti esondati, voli «dirottati» e ritardati, sospesa la circolazione ferroviaria sulla Genova-Ventimiglia tra Pietra Ligure e Loano e l'autostrada A10. Appello del sindaco di Celle Ligure «a far rimanere i bambini a scuola al primo piano fino a nuovo ordine: facciamo finta di essere in allerta rossa perché la situazione è abbastanza grave, il torrente Ghiare è in preallerta, una grossa frana è caduta sull'Aurelia». Con il bollettino meteo che volge al peggio, non è escluso che la giornata peggiore però sia quella di domani. A Venezia, tra l'altro, è attesa l'acqua alta. E in mattinata sembra scontata l'attivazione delle paratie del Mose.

È il primo bilancio dell'intensa fase di maltempo che ha investito la Liguria, e in particolare il Savonese, e che si estenderà nelle prossime ore e nei giorni successivi all'intera penisola (qui le previsioni). [...]

La Protezione civile ieri ha diramato un avviso di allerta gialla per il Ponente ligure, il basso Piemonte e l'Appennino tosco-emiliano tra Piacenza e Parma, ma il maltempo ha colpito con intensità mercoledì mattina e il primo pomeriggio l'entroterra ligure con alcuni fiumi e torrenti che sono già esondati. La Regione Liguria ha ampliato l'allerta ad arancione fino a domani dal Savonese allo Spezzino. Per la frana, chiuso un tratto della strada dell'Aurelia tra Albissola Marina e Celle Ligure, sempre in provincia di Savona. Il traffico è stato deviato sulla A 10.

Il fiume Bormida è esondato a Ferrania, Altare e Cairo Montenotte, anche il torrente Letimbro è vicino agli argini in diverse zone. Allagamenti lungo il torrente Maremola tra Albenga e Tovo San Giacomo. Secondo gli esperti meteorologi temporali si rinforzeranno sui monti per effetto orografico, soprattutto sul Genovese e Savonese: tutti i modelli numerici simulano in queste aree oltre 150 millimetri di pioggia in 24ore, ma non sono esclusi picchi di 200-300 mm.

Tra Loano e Pietra Ligure dalle ore 14 è stata interrotta la circolazione sulla linea ferroviaria Genova-Ventimiglia per il rischio di esondazione del torrente Nimbalto. La circolazione è poi ripresa alle 15,35. [...]

Il maltempo ha coinvolto anche il trasporto aereo: due voli attesi nel pomeriggio all’aeroporto Colombo sono stati dirottati su altri scali. [...]

E ancora: da domattina torna l'acqua alta nelle zone più basse del centro storico di Venezia. [...]

