CHE MALTEMPO CHE FA! – TEMPORALI E TROMBE D’ARIA METTONO IN GINOCCHIO LA TOSCANA: CI SONO DUE MORTI, UN UOMO È DECEDUTO A LUCCA E UNA DONNA A CARRARA – DISAGI IN TUTTA LA REGIONE: A FIRENZE UN ALBERO È CADUTO SOPRA UN TRAM: PER MIRACOLO NESSUN PASSEGGERO È RIMASTO FERITO. E NEL POMERIGGIO ARRIVA UN NUOVO PEGGIORAMENTO…

Da www.lanazione.it

maltempo in toscana 8

Il Maltempo si è abbattuto con violenza sulla Toscana creando morte e danni ingenti. Due le vittime registrate finora: si tratta di un uomo e una donna, uno deceduto a Lucca e l'altra a Carrara. Nella mattinata sono state almeno una ventina le persone soccorse perché ferite a causa degli eventi atmosferici che si sono abbattutti in varie parti della regione.

Due morti e diciotto feriti: il tragico bilancio in Toscana

I vigili del fuoco sono a lavoro per interventi legati ai danni provocati dall'ondata arrivata dalla costa. Problemi anche alla viabilità: rallentamenti sono stati segnalati sulla strada di grande comunicazione FI-PI-LI tra Ginestra e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno.

maltempo in toscana 5

Problemi anche a Pistoia con alberi caduti in strada: uno ha bloccato un conducente all'interno del suo camion, l'uomo è stato poi estratto dal mezzo dai vigili dle fuoco. Sempre a Pistoia il forte vento ha danneggiato parte del mercato, così come è a Empoli. Paura in Versilia dove il vento ha creato molti disagi negli stabilimenti balneari e, anche qui, gli alberi caduti in strada, hanno interrotto la circolazione.

La perturbazione si è spostata rapidamente dalla costa tirrenica verso l’interno della regione. Decine di richieste di intervento dei vigili del fuoco: alle 13 erano 41 a Lucca, 28 a Massa Carrara, 20 a Livorno, 47 a Pisa, 51 a Firenze, 24 ad Arezzo, 14 a Siena, 1 a Grosseto, 23 a Pistoia, 22 a Prato.

maltempo in toscana 7

Le zone maggiormente colpite sono Massa e Lucca, dove vi sono numerosi interventi per tetti divelti, alberi caduti, che richiedono una tempistica di risoluzione importante. Per questo, sono state richieste squadre provenienti da fuori regione. Sono circa 100 le persone evacuate dalle loro abitazioni nei Comuni di Massa (30) e Carrara (70). La protezione civile sta allestendo un riparo per la notte nelle scuole e nelle palestre messe a disposizione dai comuni.

Massa Carrara

maltempo in toscana 6

Tragedia a Carrara dove una donna è deceduta sotto il peso di un albero caduto a causa del maltempo. Altre quattro persone sono rimaste ferite: una è in codice rosso. Decine gli interventi sulla viabilità interrotta in diverse strade a causa degli allagamenti e dei rami caduti. Una pineta è stata abbattuta dal vento: decine i pini caduti.

Lucca

A Lucca, sulla via di Sorbano del Giudice, un uomo di 54 anni chiamato a tagliare un albero in una proprietà privata è morto travolto da un altro albero che è caduto.

maltempo in toscana 2

I vigili del fuoco del comando di Lucca, sono intervenuti nel comune di Barga nella frazione di Fornaci di Barga in via della Repubblica, per il soccorso a persona, dove l’autovettura in transito è stata colpita da una porzione di tetto divelto a seguito di una tromba d’aria.

All’arrivo sul posto il personale sanitario aveva già preso in carico gli occupanti del veicolo. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’autovettura. Sul posto i Carabinieri.

maltempo in toscana 3

Sempre in provincia di Lucca i vigili del fuoco del comando di Lucca, sono intervenuti per il crollo di un tetto di un condominio in viale Roma a Pietrasanta. Sul posto una squadra con mezzo aereo per la messa in sicurezza.

Pistoia

L'improvviso nubifragio ha fatto cadere alberi sulle strade e divelto le bancarelle del mercato. Grazie all'intervento dei vigili del fuoco un uomo è stato estratto da un camion sul quale si è abbattuto un grosso albero. Molta paura, ma le condizioni dell'uomo non sono apparse gravi.

Livorno

maltempo in toscana 9

Una bufera di pioggia e vento si è verificata a Livorno con allagamenti e alberi caduti.

In Versilia

Bufera anche in Versilia, con caduta di alberi e pioggia e vento intensissimi. A Lido di Camaiore tronchi finiti sulle strade e sopra le auto parcheggiate. Strade inagibili e interventi delle forze dell'ordine per arginare il caos provocato dalla bomba d'acqua.

Firenze

Maltempo anche nell'interno con pioggia su Firenze e vento forte. A Firenze, invece, ferma la linea 1 della tramvia per Scandicci per la caduta di un albero dentro il Parco delle Cascine: la pianta ha colpito un tram, non risultano passeggeri feriti, ma è stato danneggiato il pantografo.

maltempo in toscana 11

Sul posto i vigili del fuoco. Autolinee Toscane ha approntato bus navetta durante le operazioni di ripristino. Il temporale si è abbattuto anche nelle zone già colpite dal nubifragio di Ferragosto nel comune di Bagno a Ripoli dove in diverse case è saltata l'elettricità. Nel pomeriggio, secondo l'allerta gialla diramata ieri, 17 agosto, è atteso un ulteriore peggioramento.

Siena

Piazza del Campo allagata, come già accaduto il 16 agosto quando il maltempo ha imposto lo slittamento del Palio al giorno successivo. Lo scroscio d'acqua ha lavato via il tufo e messo in fuga i tanti turisti a passeggio

maltempo in toscana 13

Pisa

A causa della caduta di alberi e rami sulla carreggiata a seguito del maltempo, provvisoriamente chiuso al traffico un tratto della strada statale 439"Sarzanese Valdera", in entrambe le direzioni, all'altezza del km 88 a Lajatico in provincia di Pisa. Lo rende noto Anas. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.

maltempo in toscana 10

Empoli

Paura e danni ingenti anche nell'Empolese Valdelsa. A Empoli il vento ha distrutto il mercato settimanale che viene allestito, come da tradizione, ogni giovedì. Allagamenti e alberi caduti in strada. La zona più colpita è stata quella di via dei Cappuccini

maltempo in toscana 4

maltempo in toscana 1