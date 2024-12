IN CHE MANIERA FANNO SCAMBISMO LE COPPIE LESBO? - BARBARA COSTA: “SONO RITENUTE IL MASSIMO DEL VIZIOSO E DELL’IMPURO. A VOLTE È PROPRIO SCAMBIANDOSI CHE UNA COPPIA CAPISCE DI NON ESSERE TUTTA ETERO: PIÙ SI FA ESPERIENZA DI SÉ, DEL PROPRIO CORPO, PIÙ CI SI SCOPRE, CI SI LIBERA. E UNA COPPIA SCAMBISTA NON È PIÙ LONGEVA DELLE ALTRE: PUÒ ARRIVARE LA ROTTURA, PERCHE’ PUÒ SUCCEDERE DI INNAMORARSI DI UN’ALTRA PERSONA. UNO SCAMBISTA GENUINO NON PUÒ TRAMUTARSI IN MONOGAMO SE NON A PREZZO DI…”

Barbara Costa per Dagospia

In che maniera fa scambismo una coppia lesbica? Uguale a una coppia scambista etero! Perché lo scambismo non è una sessualità o un orientamento sessuale, è uno stile di vita, una scelta, di vita, di coppia, reciproca e condivisa, che ripudia in toto la monogamia di coppia convenzionale. E c’è di più.

Per gli scambisti, etero e no, la monogamia è una forma non onesta di amore, poiché basata su una montagna di compromessi e bugie. E su corna dove più dove meno inevitabili. Invece una coppia scambista basa il suo rapporto su sincerità e lealtà assolute, rifuggendo le pantomime sociali che molte coppie non scambiste portano avanti per accettazione di sé.

Tuttavia una coppia scambista lesbo deve superare più steccati di ipocrisia e pregiudizio di una coppia scambista etero. In una realtà e specialmente quella italiana dove gli scambisti sono censurati a immorali nei giudizi i meno inclementi, le coppie lesbo e scambiste sono ritenute il massimo del vizioso e dell’impuro. Cattivi giudizi di tal sorta sono frutto della non conoscenza e del mondo lesbo e del mondo scambista, e sono di frequente formulati a protezione di una vita monogama a due tenuta insieme con lo sputo.

Chi è monogamo e pago di esserlo non maligna contro chi ha scelto di non esserlo! Il più delle volte in chi non si scambia sopravviene l’invidia di chi lieto sc*pa col partner e chi a loro più gli va e piace.

Le coppie scambiste etero e lesbo sono in grandissima parte coppie di lunga data, rodate, spesso con figli. E sono coppie che non sono a loro agio nel replicare il modello di coppia tradizionale, ammesso da secoli. Ma sono coppie che si scambiano perché se lo sentono come loro puro sé, e non si mettono a scambiarsi per rivolta o posa antisistema. Sono coppie che, dopo lunghi e sincerissimi confronti, a due, hanno capito e concordato che a loro, due, come coppia e come persone, il sesso monogamo non è sufficiente.

Non li appaga. Ma non vogliono tradirsi, né mentirsi né mancarsi di rispetto. Lo sbaglio più frequente con cui si guarda a una coppia scambista sta nel pensarla stufa del sesso a due che fa. Che non sc*pi più, e che cerchi nello scambio quell’adrenalina e quel desiderio che a due si sono spenti. E invece no. In una coppia scambista il sesso c’è, ed è bollente se non come il primo giorno comunque bello caldo.

Il loro appagamento completo arriva nello scambio di partner, fatto però secondo delle regole di scambio intoccabili e insuperabili. Confini di scambismo che ogni coppia si dà e decreta per sé, e che possono stabilire il sesso con cui ci si scambia (esempio, lei può andare con donne e uomini, lui solo con donne o, in una coppia omo e/o bisex, gli uomini sono banditi, oppure no). Chi, in coppia scambista, non rispetta le regole dello scambio, segna il vero e grave tradimento. Lo scambismo non è libertà di sc*pare con chi ti pare, ma con chi anche il partner sa, vede, concede, approva, e gli sta e gli va bene.

A volte è scambiandosi che una coppia scambista capisce di non essere tutta etero: più si fa esperienza di sé, del proprio corpo, più ci si scopre, ci si libera, e si diventa quello che si è. Davvero. E una coppia scambista non è più longeva di chi scambista non è. Anche per gli scambisti può arrivare la rottura, che trova la sua ragione non nello scambio, a meno che si sia trasgredito a uno o più regole di scambismo stipulate. Anche a chi si scambia può succedere di innamorarsi di un’altra persona, ma il suo stile di vita scambista, se è autentico, non cambia col cambio del partner.

Uno scambista genuino non può tramutarsi in monogamo se non a prezzo di accettare i compromessi di cui una coppia convenzionale vive, e si regge. Lo stile di vita "altalena" (l’altalena è uno dei simboli degli scambisti) è duro da abiurare. E non per egoismo. È che ti svezza a una vita a due diversamente lecita, alternativamente fedele, immensamente più fiduciosa nei confronti di chi ami e con cui vivi e condividi il tuo io più pulsante, e più profondo.

