#CholutecaHoy #Regionales | ?¡Imágenes fuertes! Habitantes de Santa Ana de Yusguare en Choluteca mataron a pedradas a Giorgio Scanu, italiano residente en la zona, a quien acusaron de asesinar al indingente de la tercera edad Juan Flores, muy querido en el municipio. pic.twitter.com/qIhDvbZwto — Choluteca Hoy (@CholutecaH) July 9, 2021

Da "www.corriere.it"

Giorgio Scanu, cittadino italiano residente in Honduras, è stato ucciso in un villaggio nel sud del Paese da una folla inferocita che ha anche dato fuoco alla sua casa e alla sua auto, accusandolo di aver ucciso il suo vicino, secondo quanto riferito dalla polizia. Il fatto è avvenuto nel villaggio di Santa Ana de Yusguare, a circa 80 km a sud di Tegucigalpa.

«Una folla inferocita di circa 600 persone, molte delle quali armate» di bastoni, machete e pietre è entrata nella casa dell’italiano «con l’evidente intenzione di ucciderlo», e l’intervento della polizia locale «non ha potuto impedirlo», precisa una dichiarazione delle forze dell’ordine honduregne. Le foto e i video pubblicati dal quotidiano locale La Prensa mostrano la folla inferocita mentre prende d’assalto la dimora di Scanu. Tra le immagini — impressionanti e molto crude — anche alcune realizzate durante il linciaggio.

