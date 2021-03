“SE TUTTO VA BENE SPUTNIK SARÀ DISPONIBILE NELLA SECONDA PARTE DELL’ANNO” – DRAGHI SPEGNE GLI ENTUSIASMI SUL VACCINO RUSSO: “STAREI ATTENTO A FARE CONTRATTI PERCHÉ POSSONO PRODURRE MASSIMO 55 MILIONI DI DOSI, E NON È STATA PRESENTATA FORMALE DOMANDA. NON SI PREVEDE CHE L’EMA SI PRONUNCI PRIMA DI TRE O QUATTRO MESI…” – LA CAMPANIA INTANTO HA FIRMATO UN ACCORDO PER L’ACQUISTO E ALLO SPALLANZANI È PARTITA LA SPERIMENTAZIONE – VIDEO