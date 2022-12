CHE MI VENGA UN GOLPE – IL SUOCERO DEL DIFENSORE AUSTRIACO DAVID ALABA È STATO ARRESTATO PERCHÉ ERA COINVOLTO NELLA NELL’ORGANIZZAZIONE DEL COLPO DI STATO DA OPERETTA PIANIFICATO PER ROVESCIARE LO STATO FEDERALE TEDESCO E RESTAURARE IL REICH – LA MAXI-OPERAZIONE DELLA POLIZIA TEDESCA CHE HA ARRESTATO FRANK HEPPNER, PADRE DELLA COMPAGNA: 3MILA AGENTI HANNO FATTO IRRUZIONE IN 130 ABITAZIONI E ARRESTATO 25 PERSONE...

Non sono giorni di normale routine per David Alaba. Il difensore austriaco, infatti, si stava allenando col Real Madrid, ma è rimasto sconvolto da una notizia: l'arresto di suo suocero, Frank Heppner, nel tentato colpo di Stato che in Germania stavano organizzando alcuni individui appartenenti all'associazione terroristica "Cittadini del Reich". Heppner è un rinomato chef stellato, padre della compagna del difensore austriaco, Shalimar. L'obiettivo del gruppo, costituito da circa 25 individui, era di rovesciare lo Stato federale e restaurare il Reich, l'Impero.

Un gruppo che aveva già pianificato il post-colpo di Stato, secondo il procuratore generale Peter Frank: "Alcuni degli arrestati erano considerati già come nuovi membri del governo. Il gruppo aveva anche istituito un ramo militare che doveva costituire un nuovo esercito tedesco". E la cellula era diffusa su larga scala: la polizia ha infatti dovuto organizzare una maxioperazione attraverso lo stanziamento di 3mila agenti che hanno fatto irruzione in più di 130 abitazioni disseminate in 11 Lander su 16 della Germania.

