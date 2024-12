CHE NATALE SAREBBE SENZA MARIAH CAREY A TORMENTARCI? – IL BRANO “ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU” È TORNATO IN TESTA ALLA CLASSIFICA STATUNITENSE BILLBOARD HOT 100 – IL SINGOLO NATALIZIO QUEST'ANNO FESTEGGIA IL 30ESIMO ANNIVERSARIO E NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI HA SEMPRE RAGGIUNTO IL TOP DEGLI ASCOLTI – PER MONETIZZARE UN ALTRO PO’, LA CANTANTE STATUNITENSE HA PUBBLICATO UN EDIZIONE SPECIALE DELL'ALBUM DEL 1994... – VIDEO

(ANSA) - 'All I Want for Christmas Is You' di Mariah Carey torna in testa alle classifiche. Lo rivela la rivista Billboard, citando Billboard Hot 100. Il singolo natalizio è stato pubblicato per la prima volta nel 1994 come estratto dall'album 'Merry Christmas', quest'anno festeggia quindi il 30/o anniversario.

'All I Want for Christmas Is You' è arrivato al top delle classifiche per la prima volta nel dicembre del 2017 e nel 2018 è stato tra i primi cinque per l'intera stagione natalizia. Nel 2019 ha dominato per tre settimane, nel 2020 per due, nel 2021 ancora per tre, nel 2022 per quattro e l'anno scorso per due.

"Quando l'ho scritta - dichiarò la Carey nel 2021 - non immaginavo minimamente l'impatto che avrebbe avuto nel mondo. Sono grata che così tante persone godono ogni anno di essa come me". Il brano ha fatto della Carey la prima artista al numero uno in quattro diverse decadi, gli anni '90, duemila, 2010 e 2020. Per festeggiare il 30/o anniversario dell'album e del singolo, ci saranno riedizioni speciali.

La nuova edizione digitale deluxe di Merry Christmas include il concerto rimasterizzato di St. John the Divine, il brano "Hero" dello stesso spettacolo (disponibile in streaming per la prima volta), e la versione video di "Miss You Most (At Christmas Time)". L'album sarà anche disponibile dal 13 dicembre in una versione in vinile zoetrope con effetti visivi animati, in edizione deluxe in 2LP con un booklet fotografico di 24 pagine che racconta il viaggio natalizio di Mariah, una speciale cartolina natalizia e il concerto rimasterizzato del 1994 su un secondo disco.

