A CHE ORA È LA FINE DEL MONDO? I RICCASTRI SONO OSSESSIONATI DAL COLLASSO DELLA SOCIETÀ E DAGLI EVENTI CATASTROFICI TANTO DA SPENDERE MILIONI PER BUNKER CHE PROMETTONO DI PROTEGGERLI DAL DISASTRO: CI SONO I RIFUGI SOTTERRANEI DI LUSSO CON TANTO DI PISCINA E C’È CHI, COME JEFF BEZOS, PUNTA TUTTO SU UN YACHT IN STILE ARCA DI NOÈ – MA C’È PURE CHI VUOLE FUGGIRE IN…

DAGONEWS

rifugi e bunker per la fine del mondo 1

Quando la civiltà collasserà, J.C. Cole sarà pronto. Ha fondato Safe Haven Farms, un complesso di massima sicurezza per sopravvivere alla prossima pandemia o al disastro climatico. Coloro che possono permettersi di unirsi a lui avranno una possibilità di sopravvivenza, promette. Ma il prezzo non è economico visto che parliamo di 3 milioni di euro.

Cole, 66 anni, ha due fattorie in fase di sviluppo, una fuori Princeton e la seconda nei Poconos, che immagina come "una comunità agricola residenziale segreta e totalmente autosufficiente per milionari».

yacht per la fine del mondo

«La maggior parte degli americani non ha una polizza assicurativa per propria scelta - ha detto Cole al The Post – Se e quando la filiera alimentare collasserà, queste persone non avranno cibo. Una certa percentuale di loro infrangerà la legge e farà tutto il possibile per procurarsi il cibo. Pertanto vogliamo tenere le nostre fattorie segrete».

Cole è tutt'altro che solo. I più ricchi del mondo si stanno sempre più isolando e scappando con stile. La Rising S Company, con sede in Texas, vende bunker di lusso che arrivano fino a 9,6 milioni di dollari per il modello "Aristocrat" con tanto di pista da bowling privata, una piscina, porte "resistenti ai proiettili".

jeff bezos

La società californiana Vivos vende appartamenti sotterranei di lusso. Rifugi ultra-elite come l'Oppidum nella Repubblica Ceca, è stato classificato come "il più grande bunker per i miliardari del mondo". Altra alternativa sono gli yacht di lusso considerati come una sorta di Arca di Noè: nel 2021 c’è stata un’impennata nelle vendite del 77% con 887 superyacht commissionati da super ricchi. È il caso del fondatore di Amazon Jeff Bezos, 58 anni, che ha persino commissionato uno yacht più piccolo per il suo superyacht principale, come spazio separato per il suo elicottero.

peter thiel

La Nuova Zelanda è diventata una destinazione privilegiata per i miliardari in cerca di rifugi dall’apocalisse: il co-fondatore di Google Larry Page, 49 anni e l'imprenditore della Silicon Valley Sam Altman, 37 anni, hanno intenzione di fuggire lì a bordo di jet privati in caso di catastrofe.

