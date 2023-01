25 gen 2023 12:35

A CHE ORA È LA FINE DEL MONDO? - GLI SCIENZIATI ATOMICI DI WASHINGTON HANNO SPOSTATO IN AVANTI LE LANCETTE DEL "DOOMSDAY CLOCK", L'OROLOGIO CHE SEGNA QUANTO MANCA ALL'APOCALISSE: ORA È A SOLI 90 SECONDI ALLA MEZZANOTTE - NON SOLO LA GUERRA IN UCRAINA: A PREOCCUPARE GLI ANALISTI C'È ANCHE IL PROGRAMMA NUCLEARE IRANIANO, GLI SFORZI DELLA NORD COREA DI OTTENERE L'ATOMICA, L'ESPANSIONE DEL PROGRAMMA MISSILISTICO CINESE E GLI ARSENALI NUCLEARI DI INDIA E PAKISTAN...