30 mar 2021 19:00

CHE PADRONE CANE – È STATO CONDANNATO A 4 MESI DI RECLUSIONE IL ROMANO CHE AVEVA FATTO TAGLIARE LE ORECCHIE AL SUO AMERICAN STAFFORDSHIRE PER MOTIVI ESTETICI: L’UOMO, PUR DI AVERE MAGGIORI CHANCE DI FAR AMMETTERE IL SUO CANE A UN CONCORSO DI BELLEZZA, AVEVA PRESENTATO UN CERTIFICATO VETERINARIO FASULLO CHE GIUSTIFICAVA LE MUTILAZIONI PER NON MEGLIO PRECISATI MOTIVI DI SALUTE DELL’ANIMALE…