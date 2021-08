CHE PALLE, UN'ALTRA MINACCIA ALLA SALUTE: L'AMEBA MANGIA CERVELLO - UN BAMBINO DI 7 ANNI E' MORTO DOPO CHE UN RARO PARASSITA LO HA CONTAGIATO DURANTE UN BAGNO AL LAGO IN CALIFORNIA - CHI VIENE AGGREDITO DAL "NAEGLERIA FOWLERI" SOFFRE INIZIALMENTE DI UN FORTE MAL DI TESTA, NAUSEA E VOMITO, MA ANCHE ALLUCINAZIONI E CONVULSIONI - IL PICCOLO ERA STATO RICOVERATO IN OSPEDALE E...

Da Liberoquotidiano.it

Ameba

Un bambino di 7 anni, David Pruitt, è morto dopo essere stato contagiato da un raro parassita mangia-cervello dopo aver nuotato in un lago californiano alla fine del mese scorso. Il piccolo è morto di meningoencefalite amebica primaria, nota come Pam, dopo essere stato ricoverato in ospedale nella contea di Tehama, riporta il Messaggero.

«Siamo tristi e con il cuore spezzato nel riferire che il nostro dolce piccolo David è morto», ha scritto la famiglia su GoFundMe. «Ci rallegriamo di sapere che non soffre più». Il parassita, chiamato Naegleria fowleri, può essere letale quando l'acqua contaminata entra nel corpo attraverso il naso. L'ameba mortale vive in fiumi o laghi, tuttavia sono stati segnalati diversi casi in alcune piscine. Il Cdc riferisce che coloro che contraggono il parassita inizialmente soffrono di forti mal di testa, nausea e vomito, ma anche allucinazioni e convulsioni.

Ameba mangia cervello

La morte di David è arrivata quasi un anno dopo quella di un bambino texano di sei anni, Josiah McIntyre, nel settembre 2020 dopo aver contratto lo stesso ceppo di parassita al lago Jackson. In tutto sono 34 le infezioni segnalate negli Stati Uniti dal 2010 al 2019.

David Pruitt