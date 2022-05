27 mag 2022 16:52

CHE PAPA SAREBBE STATO ALBINO LUCIANI? – DON FILIPPO DI GIACOMO: “LA SUA IMPROVVISA MORTE, LA NOTTE DEL 28 SETTEMBRE 1978, NON HA PERMESSO DI COMPRENDERLO, CERTO NON AVREBBE AVUTO IL BIRIGNAO MELENSO CHE L'AGIOGRAFIA CORRENTE TENTA DI ATTRIBUIRGLI. FORSE PER AUMENTARE LA VENDITA DI LIBRI USCITI CON DOCUMENTI TEORICAMENTE ANCORA SECRETATI PERCHÉ ATTINENTI AL PROCESSO DI BEATIFICAZIONE (FATTO PROIBITO DAL DIRITTO DELLA CHIESA), PERCHÉ COM' È NOTO IL DIO QUATTRINO VINCE SU QUELLO TRINO…”