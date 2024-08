CHE PAPOCCHIO A BARI – PARTE MALE LA NUOVA GIUNTA DI BARI GUIDATA DAL SINDACO DEM, VITO LECCESE: A 24 ORE DALLA NOMINA, LASCIA L’ASSESSORE AL CLIMA, CARLOTTA NONNIS MARZANO – È FINITA NEL MIRINO DELL’OPPOSIZIONE PER UN POST SU FACEBOOK CONTRO PAPA FRANCESCO: “NON VI SEMBRA ARRIVATO IL MOMENTO DI CONGEDARE QUESTO ANZIANO MOLESTO E ACCOMPAGNARLO AI GIARDINETTI? AH, MEGLIO DI NO, DATA LA TRADIZIONE NON VORREI RIVOLGESSE LE SUE ATTENZIONI AI BAMBINI” - IN UN ALTRO POST NONNIS MARZANO INSULTA SALVINI: “STUPIDO E IGNORANTE…”

Estratto dell’articolo di Va. Ric. per “il Fatto Quotidiano”

Carlotta nonnis marzano

Il debutto della giunta di Bari sarà ricordato per il passo indietro, a 24 ore dalla nomina, dell’assessora al Clima, Carlotta Nonnis Marzano, di Europa Verde, finita nel mirino dell’opposizione per i suoi post su Facebook e in particolare per uno contro papa Francesco: “Non vi sembra arrivato il momento di congedare questo anziano molesto dalle cronache quotidiane e accompagnarlo ai giardinetti per dare il becchime ai passeri? Ah, meglio di no, data la tradizione non vorrei rivolgesse piuttosto le sue attenzioni ai bambini”.

post contro il papa di Carlotta nonnis marzano

Il sindaco, Vito Leccese (Pd), aveva ufficializzato la lista venerdì sera, a quasi due mesi dall’elezione. Raggiunta la quadra tra Pd, Avs, M5s e lista Laforgia – l’ex candidato civico sostenuto al primo turno da M5s e Si –, Leccese non ha avuto il tempo di annunciare la giunta che ha dovuto comunicare che la neoassessora, ricercatrice in zoologia, non ha accettato l’incarico […]

Tra le esternazioni social di Nonnis Marzano si leggono critiche al ministro Matteo Salvini e alla sua esibizione della Canzone di Marinella dopo la strage di Cutro: “Quando sei talmente ignorante e stupido da non capire neanche le parole della canzone che stai cantando…” Polemiche sul ricordo di Forza Italia di Silvio Berlusconi: “Non vi viene da vomitare?”. Un altro post contro gli amministratori delegati di Eni e Enel al G7: “A questo punto non so se augurarmi uno tsunami, così, veloce veloce, oppure che mangino cozze crude e finiscano in ospedale”.

Carlotta nonnis marzano Carlotta nonnis marzano post contro il governo di Carlotta nonnis marzano