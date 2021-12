CHE PAZZO DI CLIMA - L’ONDATA DI CALDO CHE HA COLPITO L’ITALIA CONTINUERÀ FINO A DOPO CAPODANNO, CON TEMPERATURE ANCHE 12-15 GRADI SOPRA LA MEDIA IN ALCUNE LOCALITÀ SCIISTICHE – IN SICILIA LA SI ARRIVERÀ SOPRA I 20 GRADI NELLE GRANDI CITTÀ, IN LIGURIA, TOSCANA, CALABRIA E SULLE ISOLE SI REGISTRERANNO TEMPERATURE OLTRE I 17 GRADI E NEMMENO A 3000 METRI, DI NOTTE, SI SCENDERÀ SOTTO LO ZERO – IN AMERICA VA ANCHE PEGGIO: LA CALIFORNIA È SOMMERSA DALLA NEVE, MENTRE IL CALDO IN ALASKA FA LANCIARE L’ALLARME DELL’”ICEMAGEDDON”, OVVERO…

Carlotta Lombardo per il “Corriere della Sera”

caldo in arrivo 4

Gli esperti confermano: il caldo anomalo che da ieri ha investito parte dell'Italia si protrarrà fino a Capodanno e oltre, senza risparmiare le zone di montagna dove sembrerà di essere a maggio, anziché in pieno inverno.

Domani alcune delle più rinomate località sciistiche registreranno anche 12-15 gradi sopra la media: 13 gradi a Cortina d'Ampezzo, contro la media climatica di -1; 12 a Courmayeur (che normalmente in questo periodo dell'anno arriva tranquillamente ai -3); 14 a Folgaria (media -1) e addirittura 16 in Valsesia.

Una imponente area di alta pressione di origine africana, l'anticiclone sub-tropicale, centrato sulla Spagna e sul Marocco, accompagnato da aria calda in quota, si sta impadronendo di buona parte del bacino del Mediterraneo e condizionerà pesantemente gli ultimi giorni del 2021 con condizioni meteorologiche primaverili se non addirittura quasi estive. La colonnina di mercurio balzerà a sfiorare i 20 gradi in città come Caserta e Palermo (22 a Catania), ma anche in Liguria, Toscana, Calabria e sulle isole le temperature supereranno i 17 gradi.

Sulla zona del Triveneto le minime saranno sui 6/8°C e le massime attorno a 12 gradi; con un dato impressionante, ovvero che nemmeno a 3000 metri, di notte, si scenderà sotto lo zero. L'invito alla prudenza per chi ha scelto di passare qualche giorno in montagna è d'obbligo. Con il caldo il rischio valanghe aumenta e il Soccorso Alpino ha già lanciato un'allerta: «È in arrivo un caldo anomalo in tutta Italia con temperature che supereranno i 15, anche in quota - avverte la nota -. Prima di intraprendere qualsiasi attività sulla neve, consultate i bollettini. Una piccola accortezza che può fare la differenza».

Già ieri, in Val di Susa, valle alpina nella parte occidentale del Piemonte, la temperatura è schizzata a quota 22 gradi. Temperature anomale che hanno caratterizzato un anno, il 2021, segnato da eventi climatici fuori dall'ordinario: picchi di caldo (come i 48,8 gradi raggiunti quest' estate a Floridia, in Sicilia: record europeo); precipitazioni violente; chicchi di grandine grandi come mele; trombe d'aria spaventose. In Italia e nel Mondo.

neve in california 3

Ora, a fare i conti con il «clima impazzito» è la California, sommersa dalla neve: sulla Sierra Nevada nell'ultimo mese la media è stata di 5,13 metri, il livello più alto mai raggiunto a dicembre da quando sono iniziate le rilevazioni nel 1970. Anche l'Alaska è in preda a un'ondata di clima «pazzo».

neve in california 2

In alcune parti dello Stato, in un periodo dell'anno caratterizzato normalmente dal freddo pungente, le temperature sfiorano i 20 gradi: sull'isola di Kodiak, domenica scorsa sono stati registrati 19,4 gradi, «la temperatura più alta mai rilevata a dicembre in tutto il territorio», ha detto lo scienziato Rick Thoman dell'Alaska Center for Climate Assessment and Policy. Altrove invece le temperature sono scese ai minimi storici: -18° nella città sud-orientale di Ketchikan.

caldo in alaska 4

Condizioni estreme che hanno indotto le autorità a lanciare l'allarme «Icemageddon»: piogge torrenziali e neve hanno lasciato sulle strade lastroni di ghiaccio duro come il cemento. Ne sono derivate interruzioni di corrente diffuse, chiusura di strade e uffici. Il colpo di coda di un anno da «codice rosso» per il clima.

caldo in alaska 1 caldo in alaska 3 caldo in alaska 2