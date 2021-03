12 mar 2021 19:51

CHE PENA, CHE DOLOR, QUEST'AMORE E' UNA CATENA – IN UCRAINA UNA COPPIA DI SVALVOLATI, PER TENTARE DI IMPARARE A GESTIRE LA CONFLITTUALITÀ DI COPPIA, SI È AMMANETTATA E DAL GIORNO DI SAN VALENTINO VIVE IN SIMBIOSI - I DUE 33ENNI ASSICURANO CHE GIÀ DOPO IL PRIMO MESE AVEVANO CAPITO COME PARLARSI SENZA SFANCULARSI – IL MOMENTO DI MASSIMA INDIPENDENZA È QUANDO VANNO AL BAGNO: PER IL RESTO HANNO ANCHE MODIFICATO I VESTITI PER STARE APPICCICATI… - VIDEO